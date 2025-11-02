Шефът на Пентагона Пийт Хегсет съобщи днес, че американската армия е нанесла смъртоносен удар по плавателен съд в Карибско море, принадлежащ на организация за трафик на наркотици, предаде "Ройтерс".

Според информация на министъра на отбраната на САЩ са убити трима души на борда.

Мишена на операцията, разпоредена от американския президент Доналд Тръмп и осъществена в международни води, е бил плавателен съд, известен с превоза на наркотици по контрабанден маршрут.

Няма пострадали или щети от американска страна, уточнява Хегсет в публикация в социалната платформа Х.

