Американските сили са убили 14 души при удари срещу четири предполагаеми лодки за превоз на наркотици в Тихия океан, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Би Би Си. Той каза, че един оцелял е бил спасен от мексикански спасителни екипи.

Това е последната от серия атаки срещу лодки, за които САЩ твърдят, че са превозвали наркотици както в Тихия океан, така и на Карибите.

Последните удари в източната част на Тихия океан, които Хегсет каза, че са се случили в понеделник по указание на президента Доналд Тръмп, бележат ескалация на кампанията, насочена към наркотрафиканти.

Най-малко 51 души вече са убити при ударите, което доведе до ескалация на напрежението между САЩ и правителствата както на Колумбия, така и на Венецуела.

В изявление в X Хегсет каза, че четирите кораба, ударени в понеделник, „са били известни на нашия разузнавателен апарат, преминавайки по известни маршрути за трафик на наркотици и превозвайки наркотици“.

Хегсет добави, че осем „наркотерористи“ са били убити при първия удар и още шест при следващите два удара.

Редактор: Емил Йорданов