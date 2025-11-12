Венецуела започва масирана мобилизация на военен персонал, оръжия и оборудване в отговор на струпването на американски военни кораби и войски в Карибско море, съобщи CNN.

Сухопътни, въздушни, военноморски и резервни сили ще провеждат учения до сряда, съобщи министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес, който определи разполагането на армията като отговор на „империалистическата заплаха“, породена от струпването на американски войски.

В допълнение към редовните военни части, в ученията ще участва и Боливарската милиция. Това са резервни сили, съставени от цивилни, създадени от покойния президент Уго Чавес и кръстени на Симон Боливар - революционерът, осигурил независимостта на множество латиноамерикански страни от Испания.

Падрино Лопес, който приписа заповедта директно на президента на Венецуела Николас Мадуро, заяви, че целта на учението била „оптимизиране на командването, контрола и комуникациите“ и осигуряване на отбраната на страната.

Ходът идва на фона на нарастващото напрежение между двете страни. Във вторник американският военноморски флот обяви, че самолетоносачът USS "Джерард Форд" – най-големият военен кораб на Америка – е пристигнал в зоната на операциите на Южното командване на САЩ, която включва по-голямата част от Латинска Америка. Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет нареди самолетоносачът да се придвижи от Европа към Карибите в края на миналия месец. Ударната група, придружаваща „Джерард Форд“, води със себе си девет въздушни ескадрили, два ракетни разрушителя клас „Арли Бърк“ – USS „Бейнбридж“ и USS „Махан“, интегрирания команден кораб за противовъздушна и противоракетна отбрана USS „Уинстън С. Чърчил“ и повече от 4000 моряци.

САЩ представиха струпването на сили в региона като цел за борба с трафика на наркотици към Съединените щати, като през последните седмици извършиха удари по множество предполагаеми кораби за превоз на дрога.

Каракас обаче смята, че САЩ всъщност се опитват да наложат промяна на режима, а някои служители на администрацията на Тръмп негласно признаха, че стратегията им е насочена към отстраняване на Мадуро.

Тръмп: САЩ най-вероятно няма да започнат война с Венецуела

През миналия месец Тръмп заяви, че е разрешил на ЦРУ да действа във Венецуела. Той и преди това е намеквал, че обмисля възможността за удари вътре в страната, въпреки че служители на администрацията оттогава заявиха, че САЩ в момента не планира подобни действия.

В изявлението си във вторник Падрино Лопес определи разполагането на венецуелските сили като част от по-широкия „План за независимост 200“ на Мадуро – гражданско-военна стратегия, насочена към мобилизиране на конвенционални военни сили, наред с милицията и полицейските сили, за защита на страната.

Конвенционалната армия на Венецуела - Боливарските национални въоръжени сили, има около 123 000 членове. Мадуро също така твърди, че неговите доброволчески милиции вече имат над 8 милиона резервисти, въпреки че експертите поставят под въпрос този брой, както и качеството на обучението на войските.

С пристигането на "Джерард Форд" се смята, че в региона вече има около 15 000 американски военнослужещи.

Значителен процент от всички разположени военноморски сили на САЩ вече са били в региона преди пристигането на групата Форд, включително Десантната група за готовност „Иво Джима“ и 22-ри експедиционен отряд на морската пехота, възлизащи на повече от 4500 морски пехотинци и моряци, три ракетни разрушителя, атакуваща подводница, кораб за специални операции, ракетен крайцер и разузнавателен самолет P-8 Poseidon.

В същото време САЩ са разположили 10 изтребителя F-35 в Пуерто Рико, който се е превърнал в център за американските военни като част от засиления фокус върху Карибите. САЩ са разположили и най-малко три дрона MQ-9 reaper на острова, според изображения, заснети от "Ройтерс" в Агуадила, Пуерто Рико. Наред с техниката, се смята, че в Пуерто Рико има около 5000 американски войници.

Американски бомбардировачи също са извършили няколко тренировъчни мисии близо до бреговете на Венецуела, включително „демонстрация на атака“ на бомбардировачи в края на октомври.

