Снимка: БТА, архив
-
„Волнадо” се появи при изригването на хавайския вулкан Килауеа (ВИДЕО)
-
Сенатът на САЩ прие законопроект за слагане на край на бюджетната парализа
-
След оставките и бурната реакция: Би Би Си поднесе извинение на Тръмп
-
Първи сняг покри Торонто (ВИДЕО)
-
„Темата на NOVA” в аванс: Новата Америка – на свободата… и не съвсем
-
Въвеждат ограничения на полетите в САЩ
Пентагонът потвърди информацията
Самолетоносачът „Джералд Форд” заедно с бойната си група е пристигнал в Латинска Америка. Пентагонът потвърди новината и обясни, че той ще помогне за борба с криминалните организации и спиране на наркотрафика.
Президентът Тръмп разпореди той да се присъедини към другите осем американски военни кораба, ядрена подводница и изтребители F-35 в Карибския регион.
САЩ изпращат самолетоносач за борба с наркотрафикантите в Латинска Америка
Президентът на Венецуела няколко пъти повтори, че целта на Вашингтон е да го свали от власт.
„Джералд Форд” е най-новият и най-модерен американски самолетоносач с 5-хиляден екипаж.
Последвайте ни