Самолетоносачът „Джералд Форд” заедно с бойната си група е пристигнал в Латинска Америка. Пентагонът потвърди новината и обясни, че той ще помогне за борба с криминалните организации и спиране на наркотрафика.

Президентът Тръмп разпореди той да се присъедини към другите осем американски военни кораба, ядрена подводница и изтребители F-35 в Карибския регион.

САЩ изпращат самолетоносач за борба с наркотрафикантите в Латинска Америка

Президентът на Венецуела няколко пъти повтори, че целта на Вашингтон е да го свали от власт.

„Джералд Форд” е най-новият и най-модерен американски самолетоносач с 5-хиляден екипаж.