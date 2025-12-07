Американският министър на войната Пийт Хегсет защити действията на правителството на Съединените щати срещу наркотрафика в Карибския басейн. В началото на септември американските военни извършиха атаки срещу плавателни съдове, при които бяха убити над 80 души. По-късно стана ясно, че е имало два удара по една конкретна лодка. Министърът уточни, че не е присъствал по време на операцията и не е нареждал да бъдат ликвидирани всички на борда.

Нов американски удар по плавателен съд на наркотрафиканти в Карибите, има убити

„Ставаше дума за полупотопяем съд, което за повечето хора тук означава подводница. Не отиваш за риба на подводница, пълна с наркотици. В този конкретен случай първият удар не я унищожи. Няколко души скочиха и доплуваха, доколкото знам, на известно разстояние. Когато нанесохме втори удар по подводницата, тя потъна“, заяви Пийт Хегсет.

Пентагонът атакува моторна лодка в Карибско море, заподозряна в трафик на наркотици

Междувременно пред Белия дом се проведоха протести срещу серията удари по лодки край Венецуела и срещу възможна сухопътна операция. За нея президентът Доналд Тръмп заяви, че може да започне скоро.

Редактор: Станимира Шикова