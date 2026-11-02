Срутването на едно от емблематичните древни скални образувания в Кападокия вследствие на обилните валежи в края на октомври, при което трима загинаха и петима бяха ранени, предизвика сериозна тревога сред специалистите за опазването и сигурността на природните феномени и на посетителите.

Скалните образувания на Кападокия, известни като „Комините на феите“, с които е осеян националният парк Гьореме (Музей на открито) в Невшехир, от 1985 година насам са в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Те са сред най-посещаваните туристически дестинации на Турция.

Срути се „приказен комин“ в Кападокия, има загинали (ВИДЕО)

След срутването, което според местните власти е възникнало поради падналите в района обилни валежи, учени призоваха за временно ограничаване или контролирано допускане на туристите специално в района на националния парк Гьореме в Невшехир, както и забрана за движение на мотоциклети, АТВ над 150 кубика и други моторни превозни средства и строителни машини.

Ръководителят на катедра „Геоложко инженерство” в Истанбулския технически университет проф. Шенел Йоздамар препоръчва достъпът на туристи да бъде спрян, докато условията се стабилизират. „Обилните валежи и ветровете, които преобладават по това време, са ускорили разпадането на скалните маси, нарушавайки стабилността на склоновете и причинявайки запълване на пукнатините с вода, което предизвиква движения на блоковете. Достъпът и движението на хора и машини в такива рискови зони трябва да бъде спрян“, смята той.

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Според специалист по минни технологии всяка една от кухините, които са издълбани като жилища, трябва да бъде оценена поотделно и да бъде реставрирана по специална технология, за да се премахне рискът от влиянието на природните явления.

Комините на феите, както се наричат уникалните вулканични скални образувания на Кападокия, са формирани в продължение на около 10 млн. години от ерозии и ветрове върху пепел и торф. Районът е бил заселен още от V век от християнски общности, които изкопавали домове, манастири и църкви директно в скалните комини, намиращи се в Гьореме, Зелве и Чавушин.

През миналата година Кападокия е посетена от над 4,5 млн. туристи по данни на турското Министерство на културата и туризма.

Редактор: Никола Тунев