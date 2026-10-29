Двама души загинаха, а един е ранен, след като част от скално образувание се срути в турския туристически район Кападокия. Инцидентът станал в близост до входа на Музея на открито в Гьореме - една от най-посещаваните забележителности в региона, съобщи NTV.

По първоначална информация скалните късове се откъснали от характерно за Кападокия образувание, известно като „приказен комин“. Двама души били затрупани и загинали.

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#SONDAKİKA Kapadokya'da peribacası çöktü. Ölü ve yaralıların olduğu aktarılıyor. https://t.co/aqZXqyA1sl — Haber Report (@HaberReport) October 29, 2026

На мястото незабавно са изпратени линейки, спасителни екипи и служители на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Областният управител на Невшехир Хюсеин Кьок съобщи, че срутването е предизвикано от свлачище вследствие на обилните валежи.

Nevşehir Kapadokya'da peribacası çöktü. ▪️Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor. https://t.co/4Kw3iBNdtV — Notify (@notifyhome) October 29, 2026

„В резултат на свлачище в Гьореме се е стигнало до падане на скални късове. Към момента сме открили телата на двама души. Един пострадал е транспортиран в болница, където му се оказва спешна медицинска помощ. Издирвателно-спасителните дейности на мястото продължават“, заяви той.

Според кореспондента на NTV Угурджан Гьокчен инцидентът станал около 15 часа в непосредствена близост до открит паркинг.

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По думите му в района пристигнали множество линейки, полицейски и спасителни екипи, а паркингът бил евакуиран. В момента на срутването там имало приблизително 150 автомобила. „На мястото на срутването имало хора. Районът не е предназначен за разходки, затова не е бил особено оживен, но все пак имало посетители. Жандармерията и полицията също пристигнаха. Провежда се мащабна спасителна операция“, разказва журналистът.

Властите са предприели допълнителни мерки за сигурност, тъй като съществува опасност от ново срутване. Хората са отдалечени от рисковия участък, докато спасителните екипи продължават работата си.

Кападокия е световноизвестна с необичайните си вулканични скални формации, наричани „приказни комини“, които са сред основните туристически атракции в Централна Турция. Те са формирани в продължение на милиони години под въздействието на природните процеси.

Редактор: Цветина Петкова