Унгарски изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет до кацането му на летището в Будапеща след получена бомбена заплаха. Това съобщи във Facebook унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди.

Полетът бил от Лондон за София. Самолетът се отклонил от първоначалния си маршрут и поискал разрешение да кацне на международно летище „Ференц Лист“ в унгарската столица, предава БТА.

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО издала заповед за незабавно излитане (тип „АЛФА“) и изтребител „Грипен“ на въоръжените сили на Унгария се вдигнал във въздуха за минути и ескортирал пътническия самолет до приземяването му, заяви министърът.

Впоследствие изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет, а полицията предприела последващи мерки, каза Русин-Сенди.

По-късно информацията беше потвърдена и от авиопревозвача. Оттам излязоха с позиция, в която поясниха, че след кацането самолетът е рулирал до определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност.

От компанията поясниха, че оказват пълно съдействие на компетентните власти. И потвърдиха, че всички проверки за сигурност са приключили успешно и не са установени заплахи. Към момента полетът се подготвя да продължи пътуването си към София.



Редактор: Ина Григорова