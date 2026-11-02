Белгийският премиер Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип. Причината - провал на поредните преговори за бюджета за догодина през изминалата нощ. Управляващата коалиция не може да постигне съгласие как да преодолее бюджетния дефицит – с нови данъци или с ограничаване на разходите.

В съобщение от двореца се посочва, че оставката все още не е приета и кралят ще приеме отново Де Вевер в петък. Държавният глава започва консултации с политическите сили от управляващата коалиция в сряда. Кралят призовава за проява на отговорност и постигане на съгласие на фона на геополитическата и икономическата криза.

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Медиите поясняват, че фламандските социалисти настояват бюджетният недостиг да бъде преодолян с въвеждането на допълнителни данъци, а център-дясното "Реформаторско движение" предпочита намаляване на социалните плащания. Белгия се стреми да спести до 2029 г. 10 милиарда евро бюджетни задължения, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Заради намерението за съкращаване на социалните разходи в Белгия тази и миналата година се състояха десетина национални стачки с блокиране на цялата страна многократно. Правителството се опитва да договори пълноценен бюджет за 2027 г. до края на декември и преговорите продължават от няколко месеца.

Редактор: Станимира Шикова