Корабен контейнер изплува в района на Царево, съдържанието му е обозначено като коледна украса. За случая е уведомена Военната прокуратура, а Главна дирекция „Гранична полиция“ охранява мястото около контейнера.

Компетентните органи са предприели действия за обезопасяване на района и за установяване на произхода и състоянието на контейнера.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив

Очаква се екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда да пристигне в района, за да вземе проби от морските води. Резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Жителят на Царево Георги Русинов каза за NOVA, че е забелязал контейнера по обед и допълни, че не знае какво е съдържанието му. По думите му контейнерът е опасен за рибарите, които ще излязат вечерта, тъй като той няма да се вижда в тъмното.

Видео: Цеца Алексова, NOVA

Вчера четири контейнера бяха забелязани да дрейфуват в Черно море източно от Бургаския залив.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

На 28 октомври контейнеровоз беше ударен от три морски дрона в Черно море на около 21 морски мили югоизточно от Шабла и потъна около полунощ. Корабът беше натоварен с 421 контейнера, като част от тях – около 20, паднаха зад борда и дрейфуват в морето.