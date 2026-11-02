Видео/снимка: Цеца Алексова, NOVA
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Съдържанието му е обозначено като коледна украса
Корабен контейнер изплува в района на Царево, съдържанието му е обозначено като коледна украса. За случая е уведомена Военната прокуратура, а Главна дирекция „Гранична полиция“ охранява мястото около контейнера.
Компетентните органи са предприели действия за обезопасяване на района и за установяване на произхода и състоянието на контейнера.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив
Очаква се екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда да пристигне в района, за да вземе проби от морските води. Резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Жителят на Царево Георги Русинов каза за NOVA, че е забелязал контейнера по обед и допълни, че не знае какво е съдържанието му. По думите му контейнерът е опасен за рибарите, които ще излязат вечерта, тъй като той няма да се вижда в тъмното.
Видео: Цеца Алексова, NOVA
Вчера четири контейнера бяха забелязани да дрейфуват в Черно море източно от Бургаския залив.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
На 28 октомври контейнеровоз беше ударен от три морски дрона в Черно море на около 21 морски мили югоизточно от Шабла и потъна около полунощ. Корабът беше натоварен с 421 контейнера, като част от тях – около 20, паднаха зад борда и дрейфуват в морето.
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