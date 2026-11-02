Изборният ден протече спокойно и без сътресения, но трябва да се има предвид, че ниската избирателна активност не беше истински тест за подготвеността на администрацията. Това каза председателят на Обществения съвет към ЦИК Ива Лазарова в „Твоят ден”.

Тя добави, че организацията на местните избори ще бъде много по-сложна, като тогава трябва да има сериозна обучителна кампания.

Бившият председател и говорител на ЦИК Александър Андреев също смята, че денят е протекъл спокойно, въпреки проблемите с машините на места. Той отбеляза, че някои от комисиите били неподготвени, което се дължи на обучението на членовете им.

Какви бяха проблемите, които експерти установиха по време на изборите

По думите му оттук-нататък стоят още много въпроси, които ЦИК трябва да реши. Първо, да стане ясно какви са проблемите, които дават машините и защо се случва това – например, защо има случаи, при които не се отпечатва разписка. Друг проблем е свързан с изборните книжа – в момента на определени места се попълват два протокола.

Лазарова също смята, че трябва да стане ясно защо с машините е имало проблеми. Тя допълни, че в някои секции устройствата нямали страничните паравани. По думите на експерта кабинетът „Радев” е обявил, че ще има промяна в Изборния кодекс. Тя допълни, че в ЦИК няма информация по въпроса, а Комисията от своя страна има право да направи своите предложения.

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Редактор: Цветина Петрова