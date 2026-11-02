Милиони евро, събирани за лечението на тежко болни деца, са били отклонявани от неправителствена организация в Гърция, вместо да достигнат до нуждаещите се семейства. Част от даренията са използвани за луксозни покупки, пътувания и дори за предполагаемо манипулиране на футболни срещи. Това показва мащабно разследване на гръцките власти, за което съобщават ERT, „Катимерини“ и SKAI.

По случая са арестувани шестима души, сред които 37-годишният основател на неправителствената организация със седалище в Солун и неговата 35-годишна партньорка. Според разследващите организацията е използвала историите на деца с тежки заболявания, за да привлича дарения от граждани, известни личности и компании.

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Над 5,8 милиона евро са преминали през банковите сметки на организацията и нейния основател от 2018 г. насам, сочат данните, цитирани от ERT. Предполагаемата незаконна финансова облага се оценява на приблизително 2,8 милиона евро.

Според гръцките медии организацията е публикувала в социалните мрежи снимки и лични истории на деца, нуждаещи се от скъпоструващо лечение. Чрез емоционални призиви се събирали средства за медицински процедури, болнични разходи и подпомагане на семействата.

В някои случаи обаче необходимите медицински разходи вече били покрити от осигурителни фондове, а в други сумите, представяни като необходими за лечението, били завишавани, твърдят разследващите.

Публикациите били придружавани от уверения за прозрачност при разходването на даренията. По информация на SKAI именно доверието, което тези кампании създавали, е позволило на организацията да привлича значителна обществена подкрепа. Сред дарителите имало обикновени граждани, предприемачи, корабособственици, спортисти и артисти.

Разследването е установило общо 92 дарителски кампании, организирани за 74 нуждаещи се, като самоличността на 55 от тях е потвърдена. При проверката е установено, че 34 семейства са получили по-малко средства от събраните за техните деца.

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По данни на гръцката полиция, цитирани от ERT, чрез кампаниите са набрани близо 4 милиона евро, но до нуждаещите се семейства са достигнали приблизително 1 милион евро. Един от най-тревожните аспекти на случая е, че сред децата, чиито истории са използвани за набиране на средства, има пациенти с тежки онкологични заболявания.

SKAI разказва и за майка на дете с левкемия, която публично обвинява организацията, че се е възползвала от отчаяното положение на семейството ѝ. Именно сигнал за начина, по който се управляват събраните дарения, е дал началото на разследването, пише „Катимерини“.

Проверката на гръцките власти е обхванала повече от 246 000 банкови операции.

Според разследващите част от даренията били прехвърляни по лични банкови сметки. Следвали тегления в брой и повторни внасяния на пари, за да се затрудни проследяването на произхода и движението им. Гръцката обществена телевизия ERT съобщава, че средства, предназначени за болни деца, вероятно са били използвани за закупуване на скъпи дрехи, маркови чанти, часовници, пътувания и посещения на луксозни ресторанти.

Разследващите проверяват и преводи към фиктивни дружества, за които се предполага, че са участвали в прикриването на финансовите потоци. В публикувани от ERT материали по делото се съдържат и разговори между основни фигури в организацията. В тях се обсъждат значителни разходи, контакти с известни личности за осигуряване на нови дарения и скъпоструващи лични услуги.

Разследването е разкрило и предполагаема връзка между неправителствената организация и манипулирането на футболни срещи от аматьорските първенства в Гърция. Според ERT основателят на организацията е участвал неофициално в управлението на футболни клубове в област Пиерия и е насочил към тях над 250 000 евро.

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Разследващите смятат, че при отделни мачове са били използвани суми между 300 и 500 евро за подкупване предимно на съдии. Сред задържаните има и лице, свързано със съдийството във футболните първенства. Така проверката, започнала заради съмнения за злоупотреби с благотворителни средства, се е разраснала и към предполагаема организирана схема за корупция в спорта.

Срещу шестимата арестувани са повдигнати тежки обвинения, свързани с участие в престъпна група, подкупи и нарушения на спортното законодателство. Основателят на неправителствената организация, неговата партньорка и брат ѝ са обвинени допълнително в измама, присвояване на средства и пране на пари, съобщава ERT.

Задържаните са получили срок да подготвят защитата си и се очаква да дадат обяснения пред разследващ магистрат във вторник, сряда и четвъртък. Междувременно гръцките власти продължават да проследяват финансовите операции и да установяват пълния брой на засегнатите семейства.

Редактор: Цветина Петкова