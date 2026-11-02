Президентските избори очертаха ново политическо разделение в България - между по-либерално и проевропейски настроено общество, от една страна, и по-консервативни и суверенистки настроени избиратели, от друга. Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS социологът от агенция "Мяра" Светлин Тачев, коментирайки резултатите от проведения в неделя балотаж на президентските избори.

По думите му вотът е бил първото голямо политическо изпитание за управляващите, а следващата сериозна битка ще бъде за местната власт. „Всяка голяма партия, която иска да управлява, трябва да има фундамент - местната власт и местната инфраструктура, върху които да стъпи, за да не бъде просто колос с глинени крака“, посочи той.

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Социологът изтъкна повишаването на избирателната активност между двата тура, макар тя да остава сравнително ниска. Според него мобилизацията е резултат най-вече от засилената политическа и геополитическа поляризация. „Намираме се в състояние на дълбоко противопоставяне - геополитическо, по отношение на войната, на Изтока и Запада“, коментира Тачев.

Според него на първия тур сблъсъкът между различните политически позиции е бил представен от две противоположни крила, докато Илияна Йотова е заемала по-центристка позиция. На втория тур избирателите са предпочели именно центъра пред едно от крайните политически крила. „Когато трябва да избираш между центъра и едно от крилата, предпочиташ центъра“, обясни социологът. Той направи паралел с президентските избори във Франция, когато избирателите подкрепиха Еманюел Макрон срещу Марин Льо Пен не непременно защото го харесват, а за да не допуснат победа на другия политически лагер.

Тачев отчете като важен резултат и мобилизацията на електората на „Продължаваме Промяната" и на "Демократична България“. Според него това дава възможност на формацията да затвърди позицията си на основна опозиция в Народното събрание.

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Същевременно подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров поставя ГЕРБ сред партиите, подкрепящи проевропейския избор. Въпреки това остава въпросът как ще се развият отношенията между политическите формации, които продължават да бъдат основни опоненти. „Тепърва ще видим дали могат да бъдат изчистени различията и дали е възможно ново дясно обединение“, посочи Тачев.

Според него новото политическо разделение в страната напомня за противопоставянето от 90-те години, но вече има различни измерения. „От едната страна имаме една по-либерална, по-европейска общност, а от другата - една малко по-консервативна, по-суверенистки настроена група. Това най-вероятно ще бъде новото разделение в българския политически модел“, коментира социологът.

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Той обърна внимание и на ниската избирателна активност. По думите му фактът, че по-малко от два милиона души са отишли до урните, показва проблем с мобилизацията на избирателите и с интереса към президентската институция. Сред възможните причини Тачев посочи както политическата поляризация, така и обстоятелството, че президентските избори бяха самостоятелни, без да се провеждат едновременно с парламентарен вот.

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Редактор: Станимира Шикова