България върви към възстановяване на нормален двуполюсен политически модел, който е характерен за утвърдените демокрации. Това заяви социологът Васил Тончев от агенция „Сова Харис“ в „Денят на живо”. По думите му страната постепенно се връща към демократична норма, при която в ляво-център и дясно-център ще лидират партията около Румен Радев и ГЕРБ. Всички останали политически формации ще бъдат принудени да се препозиционират спрямо тях. Според социолога Бойко Борисов е тласнал страната към нови избори, за да се разграничи от „ДПС - Ново начало“.

Тончев очаква Илияна Йотова да влезе в класическата роля на президент обединител - позиция, която традиционно носи висока обществена подкрепа. За разлика от Румен Радев, който започна политическия си път „от върха“, Йотова преминава дълъг път – от пресцентъра на БСП до един от най-високите държавни постове. Именно това, според социолога, ѝ дава допълнителна легитимност и политическа устойчивост.

Тончев смята, че Йотова има реални шансове да развие успешно тази позиция и да се бори за следващ мандат. Тя разполага със собствен политически път, воля и достатъчно опит, което я прави логичен кандидат както за БСП, така и за бъдещ проект около Румен Радев, твърди социологът.

Асен Василев: ПП-ДБ няма да управлява с ГЕРБ и Румен Радев

Ключов момент за Йотова ще бъде начинът, по който ще се справи със задачата за съставяне на служебно правителство. „Там ще има подводни камъни“, предупреди Тончев. Един от основните въпроси е дали тя ще се спре на Андрей Гюров, или на друг кандидат. Според социолога изборът на Гюров би бил най-логичният ход, тъй като политическият му произход е извън статуквото. Това би могло да даде сигнал за създаване на условия за по-честни и по-добре приети избори.

По отношение на бъдещия политически проект на Румен Радев Васил Тончев не очаква сериозни затруднения.

Той коментира и изявлението на Асен Василев, че ПП-ДБ няма да управлява с ГЕРБ и Радев. Според Тончев това послание е напълно очаквано от електората на коалицията, но след изборите все пак ще се наложат разговори, продиктувани от политическа целесъобразност.

Социологът е категоричен, че БСП се намира в изключително трудна ситуация, а предстоящият конгрес е решаващ за бъдещето на партията. Според него социалистите задължително трябва да изберат нов лидер, който да изведе партията с нова енергия и ново послание към обществото. „Проектът на Радев много лесно може да засенчи БСП“, каза Тончев. Затова, по думите му, новият лидер трябва да бъде фигура, която подава ръка и търси диалог. Той е критичен към подхода на Корнелия Нинова, като определя конфронтацията ѝ с Румен Радев като сериозна грешка. В същото време Тончев смята, че БСП би допуснала нова грешка, ако заложи на твърде млад лидер.

Редактор: Емил Йорданов