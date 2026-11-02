„Много хора се радват, че за пръв път имаме жена президент, но би трябвало вече да оставим тази тема, защото в политиката няма жени и мъже, а равни по права, способности и перспективи за развитие политици – това е политически коректното и нормалното за Европа.“ Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Според него подкрепата за Гюров от трима бивши министър-председатели и други личности около тях беше абсолютна проформа. „Крайно необходимо е без половинчати подкрепи да се влиза в коалиции и в обединения тогава, когато е крайно необходимо и това да бъде гласно и явно заявявано без скрупули пред избирателите“, категоричен беше проф. Стоянов.

Какви са причините за победата на Илияна Йотова - мнението на анализаторите

Политологът Теодор Славев каза, че изненадата на тези избори беше на първия тур със скъсената дистанция между първия и втория кандидат. Според него сега няма изненада, защото има относително повторение на ситуацията с изборите през април.

„Притеснителното е, че през цялата кампания се водеше политика на страха. Когато казваш, че ако опонентът ти спечели, ще бъдат мобилизирани войници за Украйна, което не отговаря на истината, създаваш едни очаквания в хората. Когато трудно можеш да влияеш на международните отношения и ситуация, се получават също едни големи разочарования. Силно се надявам „Прогресивна България“ да си направят анализ, защото има върху какво да мислят“, коментира политологът.

Откъде дойде подкрепата за Йотова и Гюров – как гласуваха симпатизантите на партиите

Социологът Кънчо Стойчев заяви, че промяна в електоралната ситуация в страната няма. „Говореше се какъв страшен провал има на управлението на Радев, но няма такова нещо. Минали са едва шест месеца откакто е поето това управление, към момента няма базова промяна в нагласите и това беше потвърдено на втория тур. Всяка власт търпи някаква малка ерозия, но за кардинална промяна и за революционна ситуация е безотговорно да се говори“, подчерта социологът.

Той потвърди, че коалиция означава да се изправиш пред хората и ясно да заявиш позиция, „но точно това те не искат да направят“. „Беше сглобка това, което стана на втория тур. Някакъв гражданин подкрепя друг гражданин, не е ясно защо и как става. Точно това е сглобка – една мъгла, в която всеки си преследва своите цели, имат някакво съвпадение, но не е ясно какво е то“, коментира Кънчо Стойчев.

Целия анализ вижте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цвета Лазаркова