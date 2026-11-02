Резултатите от президентския вот у нас получиха сериозен отзвук и в чуждестранните медии. Сред акцентите са позицията на Йотова по отношение на Русия и призивите ѝ за диалог. Отбелязва се и икономическата обстановка в страната ни.

При обработени 100% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

Германия

Германският „Шпигел” отбелязва, че президентските избори имат решаващо значение за бъдещия външнополитически курс на България, най-вече спрямо на войната в Украйна и отношението към Москва.

Йотова принадлежи към лагера на смятания за проруски премиер Румен Радев. Гюров, от друга страна, се ползва с подкрепата на прозападни и реформаторски партии. В първия тур преди седмица, в който участваха 27 кандидати, Йотова получи най-много гласове, но не успя да събере абсолютно мнозинство при исторически ниска избирателна активност, пише още изданието.

Изборите за тази до голяма степен представителна длъжност се провеждат на фона на атаки с дронове край българското крайбрежие. Според данни на властите през последните седмици там най-малко шест търговски кораба са били атакувани от дронове. Това предизвика опасения в тази страна-членка на ЕС и НАТО от разширяване на войната в Украйна.

Самата Украйна обвинява Русия за атаките, припомня „Шпигел”. Радев също заяви, че атаките изглеждат в полза на Русия. Москва обаче отхвърли всякаква отговорност. Йотова и Гюров осъдиха атаките и призоваха за дипломатическо прекратяване на войната.

Франция

Основното, което се откроява във френската преса, е благосклонното отношение на Йотова към Русия. В заглавието си „Льо Монд” я определя като застъпничка на диалога с Москва. Изданието отчита още ниската избирателна активност и факта, че тя е първата жена президент на България. „Льо Фигаро” отбелязва, че по време на кампанията е била експлоатирана чувствителната струна на страха от войната.

Вестник „Либерасион“ пише, че Йотова е привърженик на диалога с Москва.

„Без промяна на президентския пост в България. На втория тур на изборите за държавен глава, на който се изправиха двама кандидати с противоположни позиции, най-вече относно войната в Украйна и отношенията с Русия, българите отново избраха Илияна Йотова. Тя ръководи страната от януари насам след оставката на тогавашния държавне глава Румен Радев, който впоследствие стана премиер", припомня вестникът, цитиран от БТА.

Изданието коментира и телевизионния дебат в четвъртък вечерта. Йотова заяви, че „мирът може да дойде единствено чрез преговори“, пише „Либерасион“. „Изливането на още пари в Украйна и предоставянето на нови оръжия води единствено до още разрушения и до смъртта на много хора от двете страни“, каза тя. От своя страна, опонентът ѝ Андрей Гюров, бивш служебен премиер, подкрепен на тези избори от прозападната опозиция, заяви по време на дебата, че „Русия трябва да прекрати агресията си, за да могат да бъдат предприети следващите стъпки“. „Нека назовем държавата, от която идват заплахите“, подчерта той, упреквайки Илияна Йотова, че не е обвинила директно Москва, пише още „Либерасион“.

Премиерът на България, левоцентристът Румен Радев също подкрепя тезата на Йотова, че „прекратяването на огъня в Украйна и мирните преговори са единствената сигурна гаранция за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море“, коментира още изданието.

България, която исторически е близка до Русия, остава дълбоко разделена относно отношенията си с тази страна, отбелязва „Либерасион“.

Предизборната кампания беше белязана и от обвинения на опозицията, че Румен Радев е използвал държавни ресурси, за да води кампания в подкрепа на Илияна Йотова. Централната избирателна комисия отхвърли тези твърдения, но екипът на Андрей Гюров възнамерява да отнесе случая до съда, посочва „Либерасион“.

Изданието „Вен минют“ пише, че Гюров е признал резултатите. „Най-доброто предстои и положихме солидни основи, върху които можем да градим“, добавя той. Изданието публикува и биографична справка за Йотова, в която припомня, че в определен период от кариерата си тя е била и член на Европейския парламент.

Вестник „Лез Еко“ отбелязва, че проруски настроената Илияна Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност.

„С победата на Йотова на президентските избори, минава ли България към лагера на Москва?“, пита европейското издание „Гран континан“, което излиза на френски, испански и италиански език.

В кореспонденция от София френското радио Ер Еф И определя победата на Йотова като убедителна и припомня, че тя е получила подкрепата на няколко партии: „Прогресивна България“ на Румен Радев, Българската социалистическа партия и крайната десница. Общото между тези различни политически формации е, че всички те са проруски настроени, отбелязва медията.

Геополитиката и въпросите на сигурността действително доминираха предизборната кампания в момент, в който войната в Украйна се приближава към България, посочва още френското радио. През октомври зачестиха атаките с дронове срещу кораби в близост до българското крайбрежие. Радев и Йотова не са склонни открито да обвиняват Русия, като вместо това призовават за организирането на мирни преговори, допълва медията.

Италия

Победата на Илияна Йотова на втория тур на президентските избори в България е отразена в редица италиански медии.

RAI News отбелязва, че Йотова, която подкрепя диалога с Москва, изпревари на втория тур либерала Андрей Гюров, като преднината ѝ при броенето на гласовете беше толкова значителна, че още преди обявяването на окончателните резултати тя беше поздравена в X от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заяви, че "очаква с нетърпение да продължи съвместната си работа с нея в различни области, от сигурността и отбраната до конкурентоспособността и енергийната независимост, за една силна България в една силна Европа".

Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026

Медията акцентира, че досега България не е имала жена за държавен глава, избрана на президентски вот.

По време на предизборната кампания Йотова потвърди принадлежността на България към ЕС и НАТО, но защити прагматичния подход към Русия – дипломатически диалог, противопоставяне на военната помощ за Украйна и критика към европейските санкции, които според нея са контрапродуктивни, отбелязва RAI News.

Президентските избори в България се състояха на фона на опасения от атаки с дронове в Черно море и икономически затруднения след присъединяването на страната към еврозоната, допълва медията.

В България президентската институция има предимно представителни функции. Страната е парламентарна република, в която реалните управленски правомощия принадлежат на министър-председателя и парламента. Държавният глава обаче може да върне закони за ново обсъждане в Народното събрание, назначава премиера след избори и разполага с определени правомощия във външната политика и отбраната, припомня RAI News.

"Завесата на президентските избори в България падна с победата на втория тур на досегашния държавен глава Илияна Йотова – резултат, който до голяма степен беше очакван", отбелязва агенция АНСА. Подкрепена от премиера Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“, социалистът Йотова се обявява за диалог с Москва, допълва медията.

Агенцията представя и кратка биографична справка за Йотова. По време на предизборната кампания за президентските избори Йотова не постави под въпрос принадлежността на България към ЕС и НАТО, но подчерта, че външната политика трябва да бъде прагматична и че за разрешаването на конфликта в Украйна трябва да се „прибегне до дипломация, а не до оръжие“. В няколко свои изяви тя определи Русия като „агресор“, но уточни, че санкциите на ЕС срещу Москва са контрапродуктивни и че въпросът „трябва да бъде решен на масата за преговори“, посочва АНСА.

Вотът се състоя в атмосфера на социални тревоги и икономическа несигурност. След присъединяването на България към еврозоната на 1 януари тази година, както и заради сътресенията в енергийния сектор, в страната значително поскъпнаха хранителните продукти, услугите и сметките за ток, вода и отопление, коментира агенцията. Към тези проблеми се добавя и напрежението около плавателни съдове, потопени при атаки с дронове в Черно море, в близост до българските териториални води, заключава агенцията.

В материал на АНСА от края на септември изборите за президент на България бяха поставени в списъка на десетте предстоящи през идните месеци избори в Европа, които могат да предопределят курса, по който ще поеме континентът. В списъка тогава попаднага и президентският вот във Франция, насрочен за 18 април и 2 май, парламентарните избори в Италия през 2027 г., парламентарните избори в Испания, насрочени за края на настоящия месец, изборите за Сенат в Чехия, които вече се състояха и др.

В материал на „Скай Ти Джи 24“ за втория тур от изборите в България също се акцентира върху тезата на Йотова, че българската външна политика трябва да бъде прагматична.

„Ти Джи ком 24“ посочва, че тя е била избрана за президент при ниска избирателна активност.

„Оупън онлайн“ публикува кратък портрет на Йотова и също отбелязва, че тя подкрепя дипломатическото сближаване с Москва, но без да поставя под въпрос членството на България в ЕС и НАТО.

Агенция „Дире" коментира кратко, че на втория тур на президентските избори в България е победила линията за диалог с Москва.

Румъния

Победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е широко отразена от румънските медии, които поместват изявленията им в изборната нощ, цитират резултатите и публикуват биографиите им, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Акцент в изданията е поставен върху позициите на първата жена президент на България по отношение на Москва, войната в Украйна и геополитическото положение на страната в региона на Черно море.

„Илияна Йотова, която се застъпва за диалог с Москва, печели президентските избори в България“, „Илияна Йотова, кандидатът, застъпващ се за мир, спечели втория тур на президентските избори“, са част от днешните заглавия.

В обширен материал по темата вестник „Гъндул“ отбелязва, че макар президентската институция в България да няма правомощия за ръководене на правителство, в страна, белязана от политическа нестабилност – преминала през осем парламентарни избора от 2021 г. насам – държавният глава придобива ключова роля като арбитър в системата.

„Това придава на поста по-голяма тежест от тази на президента на Румъния, въпреки че на хартия правомощията му може да са по-малко на брой“, пише изданието.

„Гъндул“ поставя въпроса дали президентът на България може да промени стратегическата посока на страната и отговаря, че постът може да служи като противотежест.

„Президент, подкрепен от опозицията, би осигурил публична платформа за алтернативи – различни от тези на правителството – както и механизъм за контрол върху парламентарното мнозинство, с което към момента разполага министър-председателят Румен Радев“, се посочва в материала.

В статията се казва още, че властите в Букурещ ще продължат да следят с интерес развитието на събитията в съседната страна, предвид съществуващите стратегически партньорства, включващи проекти за свързаност (като коридора „Бърз Дунав“ (Fast Danube) или евентуален втори мост над река Дунав между Гюргево и Русе), както и съвместните решения, свързани със сигурността в региона на Черно море.

Вестник „Адевърул“ коментира, че резултатът от президентските избори в България подсказва „възможна опасна ерозия на регионалната стратегическа надеждност“. Изданието цитира Габриела Чот – преподавател във Факултета по международни отношения към университета „Бабеш-Бояй“ в Клуж-Напока и бивш държавен секретар в Министерството на външните работи.

„Истинската опасност за Букурещ не е пълна блокада, а по-скоро възможно стратегическо забавяне“, казва той. Показателен пример е начинът, по който Румен Радев подходи към кризата с дрона; резолюцията на Европейския парламент от 22 октомври тази година изрично разкритикува двусмисленото управление на руската заплаха от страна на българското правителство, както и слабия дипломатически отговор на София спрямо Русия. Едно президентство, обвързано с Йотова, би премахнало последния институционален коректив на тази тенденция – което означава, че макар двустранните проекти да продължат да съществуват „на хартия“, тяхното темпо, политическа амбиция и готовността да се посочи Русия като заплаха ще бъдат значително намалени. „В такъв контекст Румъния би могла да си осигури алтернативни варианти в партньорствата си в Черно море, като задълбочи двустранните връзки с Турция и развива формати, които не изискват българска политическа подкрепа, за да функционират“, отбелязва Чот.

На въпрос как би се отразило на позиционирането на Румъния на Източния фланг насочването на България към проруска и антиукраинска позиция, Габриела Чот коментира: „Ако ангажиментът на България да идентифицира Русия като заплаха и да ѝ противодейства стане условен или остане единствено на ниво реторика – както пролича от реакцията на Радев по повод кризата с дроновете (когато той заяви, че „логиката сочи“ към руска отговорност, но отказа официално да посочи извършителя) – то позицията на Румъния става едновременно по-значима, но и по-уязвима. Тя поема непропорционално голяма част от политическата тежест при противопоставянето на Русия – в регион, в който съюзническата солидарност би трябвало да бъде споделена от всички“.

Гърция

Победата на Илияна Йотова според резултатите от втория тур на президентските избори в България, отношенията на страната с Русия и войната в Украйна са сред основните акценти в публикациите на гръцките медии, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщава, че Илияна Йотова, която „подкрепя започването на диалог с Москва за прекратяване на войната в Украйна“, печели президентските избори.

ЕРТ цитира изказване на Йотова след изборите, в което тя заявява: „Направихме позитивна предизборна кампания още от първия момент, без да отправяме нито една атака и без да прибягваме до реторика на омразата или разделението“.

В публикацията се припомнят и различията между двамата кандидати по отношение на войната в Украйна. Йотова поддържа позицията, че мирът може да бъде постигнат само чрез преговори, докато Гюров настоява Русия да прекрати агресията си, за да могат да бъдат предприети следващите стъпки, отбелязва ЕРТ.

Под заглавие „България: Историческа победа за Йотова на президентските избори“ гръцкият вестник „Вима“ определя резултата като исторически в политическия живот на България. Изданието подчертава, че Йотова става първата жена, избрана за президент на страната. Изданието съобщава също, че Андрей Гюров е признал изборния резултат и е поздравил своята опонентка.

Вестникът отбелязва и поздравлението към Йотова на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която изразява готовност за продължаване на съвместната работа в областта на сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната независимост.

Гръцкото издание „Прото тема“ също акцентира върху това, че Йотова е първата жена, избрана за президент в България, както и на позицията ѝ в подкрепа на диалога с Русия. В публикация на изданието се посочва, че предизборната кампания на Йотова е била съсредоточена върху доходите, темата за мира и основните предизвикателства пред страната.

Гръцката телевизия „Скай“ също подчертава, че Йотова е изразявала позиции за подкрепя за започването на диалог с Москва с цел прекратяване на войната в Украйна.

Гръцката национална информационна агенция АНА-МПА също съобщи за преднината на Йотова, като отново поставя акцент върху подкрепата ѝ за диалог с Москва с цел прекратяване на войната в Украйна.

Гръцките медии отбелязват и ниската избирателна активност в страната.

Великобритания

Приятелски настроената към Русия временно изпълняваща длъжността президент Илияна Йотова ще остане на власт след изборите в неделя, дори когато ескалиращите удари на Москва срещу Украйна достигнаха бреговете на нейната страна, пише британското издание „Файненшъл Таймс”. Йотова е бивш журналист, бивш евродепутат, а през последните девет години е била вицепрезидент на клонящия към Русия Румен Радев, който подаде оставка като държавен глава през януари, за да се кандидатира за министър-председател, пише още изданието. И отбелязва, че в българската конституция премиерът има по-важна роля в управлението на държавата от президента.

Според анализа на „Файненшъл Таймс” победата на Йотова ще затвърди промяната в позицията на София по отношение на Украйна, след като Румен Радев каза, че ще прекрати износа на оръжие за Киев и се въздържа от критики към Москва за атаките в Черно море.

В последните дни от предизборната си кампания Йотова засили посланията си в подкрепа на Русия и се определи като „президент на мира”, пише „Файненшъл таймс”.

Турция

Избирането за първи път на жена за президент на България е основен акцент в заглавията, с които турските медии коментират изборите у нас. Наред с това те засягат и евентуалната възможност за промяна в политиката на Европа към Русия, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

„Исторически избори в България. За първи път жена е избрана за президент“, е заглавието по темата на новинарския сайт „Хаберлер“.

Сайтът отбелязва, че със своя резултат Йотова е изпреварила Андрей Гюров.

„Илияна Йотова, която е първата жена, която става президент на страна, благодари на всички граждани, обявявайки своята победа. Премиерът Румен Радев, който е защитник на развитието на отношенията с Русия и против военната помощ за Украйна, поздрави Йотова“, пише в новината.

Сайтът „Хабер 7“ също коментира това, което определи като историческа победа, с която жена става президент на България, помествайки нейната биография. „Резултатът от критичните избори е ясен. Илияна Йотова обяви победа, страната остана в историята“, е заглавието на новинарския сайт. Медията отбелязва също така, че към момента Илияна Йотова изпълнява правомощията на президент, а след настоящите избори вицепрезидент ще бъде Кирил Вълчев.

Сайтът на телевизия „Ода“ анализира изборните резултати в България в контекста на европейската политика. „Победителят в България е ясен. Политиката на Европа по отношение на Русия рухва“, е заглавието на медията.

Телевизията посочва политическите промени, които стоят зад това заключение. „С възхода на „Алтернатива за Германия“, политическата и конституционна криза в Полша и избирането на Йотова в България политиката, която статуквото в Европа се опитва да води срещу Русия, започна да получава вето от народите в Европа“, пише медията и поставя въпроса още колко време може да продължи общата политика на Европа срещу Москва.

„ОДА ТВ“ отбелязва също така, че резултатът от изборите може да окаже влияние и върху Турция по отношение на сигурността в Черно море. „От гледна точка на Турция най-значимото следствие е появата на различни приоритети в областта на сигурността и дипломатическите приоритети сред съюзниците от НАТО в Черно море“, пише медията.

Анадолската агенция отбелязва в заглавието си значителната преднина, с която Илияна Йотова е победила на изборите.

Сърбия

Сръбските медии също поставят акцент върху това, че Йотова е първата жена, пряко избрана за държавен глава на страната, както и върху заявките ѝ за диалог и сътрудничество. Част от публикациите разглеждат и външнополитическите позиции на двамата кандидати на балотажа – Илияна Йотова и Андрей Гюров – особено по отношение на войната в Украйна и отношенията с Русия.

Сръбската информационна агенция ТАНЮГ съобщава за реакцията на Йотова след обявяването на първите резултати от екзитполовете. Тя благодари на гражданите и политическите партии, подкрепили кандидатурата ѝ, като заяви, че избирателите са предпочели диалога, сътрудничеството и координацията между институциите пред конфронтацията и разделението, информира агенцията. ТАНЮГ посочва още, че Йотова е определила предизборната си кампания като положителна и е подчертала, че екипът ѝ не е използвал езика на омразата и реториката на разделението.

Същото изявление е водещо и в публикация на сръбския в. „Блиц”, в чието заглавие са цитирани думите на Йотова: „Смятам, че не се е родил човек, който може да ми казва какво да правя”. „Блиц” обръща внимание и на критиките на Йотова към предизборната кампания на нейния опонент Андрей Гюров, която тя определи като прекалено нападателна. Според нея избирателите са дали подкрепата си за политика на диалог и търсене на решения, а не за конфронтация, отбелязва още сръбското издание.

Всекидневник „Политика” поставя изборите в по-широк геополитически контекст. Вестникът обръща внимание на позициите на двамата кандидати по отношение на войната в Украйна. Изданието цитира Йотова, която заявява, че е гласувала за силна България в силна Европа, но и за страна със собствена външна политика, която защитава националните си интереси.

Гюров от своя страна определя европейската ориентация, сигурността и стабилността като основни приоритети, отбелязва сръбският всекидневник, като припомня и подписаното от него в качеството му на служебен премиер споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Украйна. Вестникът подчертава, че и двамата кандидати са заявили подкрепа за дипломатическо решение на войната в Украйна, макар да имат различни позиции по въпроса за отношенията с Киев и Москва.

„Политика” отбелязва също, че изборите са се провели на фона на засилено напрежение в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до българското крайбрежие през последния месец. В публикацията се посочва се, че избирателната активност е била по-висока от отчетените на първия тур.

Държавната телевизия РТС и порталът Ен1 също информират за резултатите от балотажа, като в първоначалните си публикации се позовават на екзитполовете и на информация на международните агенции. В материалите се припомня, че Йотова е била вицепрезидент по време на двата мандата на Румен Радев като президент и е поела президентския пост през януари тази година след оставката му. Двете медии отбелязват, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е поздравила Йотова за победата.

Редактор: Ина Григорова