19-годишен мъж е задържан и обвинен за въоръжен грабеж на денонощен магазин в София. При разследването полицията установила, че той и негов 22-годишен познат подготвяли още едно нападение - този път срещу бензиностанция, съобщиха от СДВР.

Сигналът за първия грабеж е подаден на 31 октомври, малко след 1 часа през нощта. По информация на служител в хранителния магазин, намиращ се на улица „Тодорини кукли“, около 00:51 ч. в обекта влязъл мъж с маска, качулка и черни дрехи. Той заплашил продавача с пистолет и поискал парите от касата. Нападателят взел между 800 и 900 евро, както и няколко кутии цигари, след което избягал.

Въоръжен грабеж в магазин в София

Полицията започнала издирване, а описанието на заподозрения било разпространено сред патрулните екипи. Около 22 часа същия ден служители на Пето районно управление забелязали двама подозрителни мъже край бензиностанция на улица „Челопешко шосе“. И двамата носели маски, ръкавици и качулки, което привлякло вниманието на униформените.

При последвалата проверка у 22-годишния бил открит газов пистолет. Другият мъж, на 19 години, вече бил известен на полицията във връзка с извършен грабеж.

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Разследващите събрали данни, че двамата се готвели да ограбят бензиностанцията, край която били засечени. Установени са и доказателства, свързващи по-младия мъж с въоръженото нападение срещу денонощния магазин. Материалите по случая са изпратени в Софийската районна прокуратура. На 19-годишния е повдигнато обвинение, като той е задържан за срок до 72 часа.

Редактор: Цветина Петкова