Въоръжен грабеж в София тази вечер. По информация на СДВР към 19.30 ч. е постъпил сигнал за нападение в магазин за алкохол на ул. "Ген. Стефан Тошев" в кв "Красно село". Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел от пари от нея. За момента сумата е неизвестна, жената не е пострадала. Няма информация дали нападателят е бил маскиран. След като е получил парите, мъжът е избягал в неизвестна посока.

