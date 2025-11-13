Младеж на 16 години от монтанското село Стубел е задържан след грабеж в местно заведение чрез използване на заплаха с пистолет, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Според разследването към 00:09 часа в нощта срещу четвъртък в обекта нахлул маскиран непознат, който заплашил с оръжие работещите в него служители. След като те побягнали, нападателят взел от касата 500 лева на банкноти и си тръгнал.

Заловиха жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

След подаден сигнал на място веднага пристигнали полицаи, които започнали разпит на свидетели и разследване на случая. По-късно през нощта бил задържан вероятният извършител, който се оказал непълнолетен. Намерено е и оръжието на престъплението - газ-сигнален пистолет.

Редактор: Цветина Петкова