Задържана е 52-годишна жена, за която се смята, че е извършила въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна.

По първоначални данни тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева.

За БТА от полицията уточниха, че нападателката била с медицинска маска. Няма данни да е била под въздействието на алкохол или наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова