Нападателката била с медицинска маска
Задържана е 52-годишна жена, за която се смята, че е извършила въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна.
По първоначални данни тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева.
За БТА от полицията уточниха, че нападателката била с медицинска маска. Няма данни да е била под въздействието на алкохол или наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Мила Едрева, БТА
