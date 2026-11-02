Сърбия реши да промени политическия курс. Изборите сложиха край на ерата на Вучич след 14 години на власт.

Всичко започна след срутването на покрива на гарата в Нови Сад през ноември 2024 г. Инцидентът отне живота на 16 души и предизвика вълна от протести, водени от студенти. Много сърби обвиниха корупцията и провалената система за трагедията. Протестите прераснаха в общонационално движение срещу политическия елит на Сърбия и в крайна сметка доведоха до падането на правителството. Победата на „Студентската листа” на изборите беше посрещната с еуфория в цялата страна.

„Дойче Веле” направи обзор на скандалите и обвиненията в корупция, които белязаха Сърбия през последните десет години.

Приключиха повторните избори в 53 секции в Сърбия, „Студентската листа“ печели изборите с над 53%

През април 2016 г. маскирани мъже и багери разрушават няколко сгради в белградския квартал „Савамала”. Въпреки подадените сигнали полицията не се намесва. Разрушаването разчиства терена за един от най-мащабните и противоречиви градоустройствени проекти в Сърбия. Подкрепян от чуждестранни инвеститори и широко рекламиран от правителството като символ на модернизацията на Сърбия, проектът става обект на обвинения в корупция и въпроси за начина, по който се изразходват публичните средства.

„Белград Уотърфронт“ беше един от първите големи инфраструктурни проекти, обявени за обекти от национално значение. На практика обаче това беше знаков проект, използван за пренасочване на публични средства към компании, близки до Сръбската прогресивна партия”, казва Радомир Лазович от „Зелено-ляв фронт”.



През ноември 2019 г. полицията разкрива огромна плантация с канабис в биоферма на име „Йованица” в Северна Сърбия. Срещу няколко души, сред които и собственикът на фермата, са образувани наказателни производства. Сред подсъдимите по случая има служители на полицията и службите за сигурност. Това повдига въпроси за предполагаеми връзки между престъпни мрежи и влиятелни фигури в страната.



„Президентът Александър Вучич беше единственият, който винаги разполагаше с информация от абсолютно всички служби за сигурност. Според мен е меко казано невъзможно служители на три служби за сигурност да бъдат изпратени да охраняват „Йованица”, без той да знае за това”, казва журналистката от сръбската разследваща медия KRIK Милица Войнович.



„Йованица” не е единственият случай, породил съмнения за възможни връзки между политическата власт и организираната престъпност. Велко Беливук, който в момента е подсъдим по обвинения за участие в организирана престъпна група, твърди, че неговата група е изпълнявала задачи в полза на управляващата Сръбска прогресивна партия, включително организиране на партийни мероприятия и осигуряване на гласове.



„Когато се бориш с една организирана престъпна група, без да разследваш и да подвеждаш под отговорност високопоставените представители на властта, които са ѝ осигурили подобна власт, накрая просто заменяш една престъпна група с друга. Връзките между подземния свят и властта остават и продължават да действат”, коментира още Милица Войнович.



Екологичните проблеми също се превръщат в сериозен източник на обществено недоволство. Планиран добив на литий в Западна Сърбия от британско-австралийската компания „Рио Тинто” предизвиква опасения от замърсяване на водите и земеделските земи, както и от унищожаване на чувствителни екосистеми.През 2021 г. масови протести принуждават правителството да оттегли първоначалното си одобрение за проекта. Когато по-късно властите го възобновяват, демонстрациите се подновяват.

Подобни опасения има и около китайските мини в Източна Сърбия. Това задълбочава общественото недоволство и изважда на преден план по-широкия конфликт – дали икономическото развитие се постига за сметка на опазването на околната среда и съгласието на обществото.

Антиправителствените протести, водени от студенти през последните две години, проправиха пътя към политическа промяна. Но сега пред Сърбия предстои още много работа.

Редактор: Ина Григорова