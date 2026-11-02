Гватемала отбеляза Деня на мъртвите с пищен фестивал. Над гробището в град Сантяго Сакатепекес се издигнаха огромни, ръчно изработени от бамбук и хартия хвърчила, които преобразиха небето.

Според традицията те служат като мост между земята и небето, свързващ живите с духовете на техните предци. Обичаят се заражда в края на 19 век, когато местни семейства започват да пускат хвърчила, за да прогонят злите сили и да насочат душите на починалите към вечния им покой.

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"Хвърчилата ни са с диаметър от 14 метра. Темата, която представяме днес, е посветена на двама наши колеги, които вече не са сред нас. Те бяха част от екипа. но както винаги казваме - ние не сме просто група, ние сме семейство. Затова винаги си спомняме за нашите близки", каза Герсон Итцол, който е участник във фестивала.

"Всичко е толкова различно от това, което сме свикнали да виждаме в Съединените щати. Усеща се единството между хората, усеща се една споделена радост, както и дълбоката връзка с техните предци. Наистина е чудесно. Много ми харесва", споделя турист от САЩ.

Редактор: Ивета Костадинова