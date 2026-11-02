Поредна серия от заплахи за поставени взривни устройства предизвика евакуации и полицейски проверки в различни части на страната. Сигнали са получени в съдебни институции в Разград, Ловеч, Хасково и Ямбол, както и в поликлиниката на МБАЛ - Благоевград. Заради съобщенията работата на учрежденията е нарушена, а служители, пациенти и посетители са принудени да напуснат сградите. Случаите идват след поредица подобни заплахи през последните седмици.

В Разград полицията проверява сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура, след като на официалните им електронни пощи са постъпили съобщения за поставени взривни устройства.

Говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева съобщи пред БТА, че служители са евакуирани, а полицейски екипи извършват необходимите проверки. По думите ѝ засега няма информация за други подобни сигнали в областта, съобщи кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

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Заместник-председателят на Окръжния съд в Разград съдия Емил Стоев уточни, че охраната е разпоредила на участниците в текущите съдебни заседания да останат в сградата. Междувременно се проверяват останалите помещения.

Заплаха за бомба е получена и в Съдебната палата в Ловеч. Съобщението е изпратено в 11:27 ч. на официалния имейл адрес на Окръжния съд, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Заради сигнала са евакуирани магистрати, административни служители и посетители. Очаква се работата на съдебните институции да бъде възстановена след 14:00 ч., след приключване на проверките. От Областната дирекция на МВР в Ловеч потвърдиха, че заплашителни съобщения са постъпили и на електронните пощи на други институции. Не се уточнява кои са те.

Пореден сигнал за взривно устройство предизвика проверка и в Съдебната палата в Хасково. Предупреждението е получено в 11:50 часа на електронната поща на Районния съд, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, предаде кореспондентът на БТА в областния град Николай Грудев.

Служителите и посетителите в помещаващите се в палатата институции били изведени, след което била предприета проверката по протокол. Взривно устройство не е намерено, уточниха от полицията.

Злонамерени имейли със заплахи са получени също в Съдебната палата и в сградата на Община Ямбол, потвърди говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Предприети са необходимите мерки съгласно процедурата за действие. Служителите са били евакуирани от двете сгради, докато тече проверката, но след това са се върнали на работните си места. От полицията в Ямбол не уточняват дали имейлите са съдържали конкретни заплахи за поставени взривни устройства, предава кореспондентът на БТА в областния град Мира Безус.

Сигнал за поставено взривно устройство е наложил евакуация и на поликлиниката към МБАЛ – Благоевград.

Заплахата е получена около обяд. От сградата са изведени пациенти и медицински персонал. На място са изпратени полицейски екипи, които проверяват помещенията за евентуална опасност. Няма информация за открити взривни устройства при проверките в трите града. Не е ясно и дали отделните заплахи са свързани помежду си.

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Новите сигнали идват след серия подобни случаи в страната. Още в началото на октомври заплашителни имейли за поставени взривни устройства бяха изпратени до съдилища, прокуратури, училища, детски градини, болници и административни сгради в различни населени места.

Сред засегнатите градове бяха Разград, Ловеч, Монтана, Хасково и Добрич. Съобщенията предизвикаха евакуации, полицейски проверки и временно прекъсване на работата на редица институции. Окръжният съд и Окръжната прокуратура в Разград също получиха подобни заплахи в началото на миналия месец. При предишните случаи от МВР обясниха, че част от заплашителните съобщения са били изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри извън страната. В разследването се включиха ГДБОП и международни партньорски служби.

Редактор: Цветина Петкова