Руските въоръжени сили са възобновили в понеделник нападенията в украинската Херсонска област след изтичането на временното примирие в района на град Олешки, което беше най-продължителното локално прекратяване на огъня след руската пълномащабна инвазия през 2022 г.

"Около 8:00 ч. тази сутрин руските окупационни сили атакуваха с дрон автомобил в градския район Корабелни в Херсон. При нападението са били ранени 62-годишна жена и 73-годишен мъж, които са настанени в болница", се казва в изявление на местните власти.

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Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обвини Русия, че е използвала хуманитарното примирие в контролирания от нея град Олешки, за да укрепи военните си позиции.

Шестдневното прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв Четиринадесети, имаше за цел да осигури възможност за доставка на хуманитарни помощи и евакуация на цивилни от града, разположен в близост до фронтовата линия. Според Мелания Тръмп, която съобщи това в социалната мрежа X, по време на операцията са били евакуирани близо 800 души.

Украинският Генерален щаб обаче заяви, че е регистрирал ротация на руски военни подразделения, укрепване на позиции, разширяване на мерките за защита срещу дронове по пътищата и засилена логистична дейност, включително доставки на боеприпаси.

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"По време на прекратяването на огъня, въведено за осъществяването на хуманитарната операция в Олешки, подразделенията на Силите за отбрана на Украйна осигуряваха спазването на примирието и действаха изключително в рамките на постигнатите договорености", се посочва в изявление на Генералния щаб, публикувано в X. "Противникът, напротив, използва хуманитарната пауза, за да подобри позициите си", допълва украинското военно командване.

Временното прекратяване на огъня влезе в сила на 27 октомври и приключи в неделя в 21:00 ч. по Гринуич (23:00 ч. българско време).

Началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанко съобщи, че днес е бил нанесен удар с дрон в центъра на Херсон, който се намира на западния бряг на река Днепър, на контролирана от Украйна територия срещу Олешки. При това нападение няма данни за пострадали.

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Областният управител Олександър Прокудин съобщи в Telegram, че през 24-те часа до 4:00 ч. по Гринуич днес руските сили са обстрелвали и атакували с дронове и авиация 16 населени места в контролираните от Украйна части на Херсонска област, включително областния център Херсон.

В същото време украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви вчера в Telegram, че и двете страни са "спазвали поетите от тях задължения през целия период" на временното примирие.

В отделно съобщение "Ройтерс" предаде, че руският комисар по правата на човека Яна Лантратова е заявила днес, че Русия и САЩ са постигнали договореност за ежемесечни доставки на хуманитарна помощ за Олешки с посредничеството на Мелания Тръмп. "В Олешки все още има хора, които се нуждаят от помощ", заяви Лантратова.

Редактор: Ивета Костадинова