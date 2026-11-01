Москва е отхвърлила предложението на Украйна за продължаване на временното прекратяване на огъня в Херсонска област. Договореното с международно посредничество примирие изтича на 1 ноември, след като в продължение на няколко дни позволи доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни от райони, засегнати от войната.

Споразумението влезе в сила на 27 октомври и първоначално обхващаше района на град Олешки, който се намира под руски контрол. Впоследствие действието му беше разширено и върху други части на Херсонска област, за да се осигури безопасното преминаване на хуманитарни конвои.

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Русия и Украйна

В постигането на договорката участваха първата дама на САЩ Мелания Тръмп и папа Лъв XIV. Целта беше да бъдат доставени храна, вода и лекарства на местното население, както и да се създадат условия за извеждане на желаещите да напуснат опасните райони.

По време на примирието двете страни не съобщиха за нарушения на договореното прекратяване на огъня. Олешки се намира на левия бряг на река Днепър и е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

Хуманитарната обстановка в града остава изключително тежка. Жителите му изпитват недостиг на храни, питейна вода и медикаменти, а достъпът до електричество и отопление е силно ограничен. Минните полета и опасността от атаки с дронове допълнително затрудняват доставките и придвижването на цивилните.

Приключи разминирането на района около град Олешки, могат да започнат доставките на хуманитарна помощ

На 27 октомври Мелания Тръмп обяви, че териториалният обхват на примирието е разширен, за да бъдат защитени хуманитарните конвои. Въпреки временното спиране на бойните действия в Херсонска област военните операции в останалите части на Украйна продължиха.

Редактор: Цветина Петкова