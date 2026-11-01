В София започна приемането на изборните книжа от втория тур на президентските избори. Първите подвижни секционни избирателни комисии вече пристигнаха в столичната зала „Арена 8888 София“. Там предстои да бъдат обработени документите от приключилия изборен ден.

В 25 РИК вече 65 секционни комисии са предали своите бюлетини, а в 23 РИК - 125. „Успешно и бързо преминава. Създадена е организация по посрещането на секционните комисии. Колегите работят активно и засега нямаме проблеми при предаването“, каза председателят на 23 РИК Даниел Тунчев.

Той заяви, че през деня са допуснати много малко грешки от страна на секционните избирателни комисии. „Факт е, че жалбите, които имаме, са сравнително малко - пет на брой. Те са основно за машини, от които не е излязла контролна разписка, както и за проблем с електрозахранването на машина в училище в „Лозенец“, посочи Тунчев.

По думите му очакванията са приемането и предаването на изборните книжа да приключи до три-четири часа.

► Русе

Междувременно в Русе първите представители на секционните комисии пристигнаха в зала „Арена Русе“ още преди 20:00 часа. Именно там, както и на първия тур, е организиран центърът за приемане на изборните книжа и отчитане на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент, предаде кореспондентът на БТА в града Андрей Кючуков.

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Първи пред залата, точно в 19:59 часа, се появиха представителите на секция №216, разкрита в следствения арест в крайдунавския град. Те пристигнаха с три минути по-рано в сравнение с първия тур, когато отново бяха сред първите предали изборните си документи.„При нас гласуваха 33 души. Нямахме проблеми“, заяви пред агенцията председателят на секционната комисия Мирослава Радева.

Само минута по-късно пристигнаха и представителите на две подвижни секции за хора с физически увреждания - №211 и №212. В тях правото си на глас са упражнили съответно 32 и 25 избиратели. Членовете на комисиите също съобщиха, че изборният ден е преминал спокойно и без затруднения.

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Около 20:06 часа в „Арена Русе“ пристигнаха и представителите на секция №214, разкрита в Центъра за психично здраве. „При нас гласуваха 79 души. Вотът беше само с хартиени бюлетини. Нямахме проблеми“, обясни председателят на комисията Соня Георгиева.

► Благоевград

Започна обработката на изборните книжа от балотажа за президент и вицепрезидент и в Благоевградска област. Членовете на секционните избирателни комисии вече предават протоколите си в зала „Орфей“, разположена в парк „Македония“ в областния център, съобщи кореспондентът на БТА в Благоевград Симона Пателиотис.

В района е осигурено засилено полицейско присъствие. От Областната дирекция на МВР уточняват, че е създадена организация за охрана при транспортирането на изборните материали до Районната избирателна комисия.

Гласуването във всички секции в областта приключи в 20:30 часа. Избирателната активност на втория тур достигна 27,29%.

Право на участие в балотажа имаха 322 343 жители на Благоевградска област. За провеждането на вота бяха организирани 540 избирателни секции, като в 443 от тях беше осигурено машинно гласуване. В 55 секции избирателите разполагаха с по две машини. За хората със зрителни увреждания в близо 70 секции бяха предоставени специални тактилни шаблони, които улесняват самостоятелното упражняване на правото на глас. В областта работиха и 14 подвижни секционни избирателни комисии, предназначени за граждани, които по здравословни причини не могат да посетят избирателните помещения.

► Хасково

В Районната избирателна комисия в Хасково вече пристигат първите изборни книжа. Общо 12 екипа са ангажирани с приемането и обработката на протоколите от 475 секции в областта. От комисията изразяват надежда, че тази вечер отчитането на резултатите ще приключи по-бързо.

Малко преди края на гласуването е постъпил сигнал за предполагаеми нарушения в региона. Според председателя на РИК - Хасково Ина Вескова той е подаден от инициативен комитет, чиито представители твърдят, че полицейски служители не са допускали граждани до избирателните секции.

Сигналът е препратен на Областната дирекция на МВР, която извършва проверка. Към момента няма обявени резултати от нея.

► Велико Търново

Във Велико Търново също започна приемането на изборните протоколи. Сградата на Областната администрация се изпълни с представители на секционните комисии, пристигнали да отчетат резултатите от балотажа. Окончателната избирателна активност в областта е 27,88%, което е с около пет процентни пункта повече в сравнение с първия тур на президентските избори.

Най-висока активност е отчетена в община Велико Търново, където правото си на глас е упражнил приблизително всеки трети избирател. На противоположния полюс е община Стражица, където към 20:00 часа активността е била 18,07%. Първите обработени секционни резултати сочат преднина за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев в област Велико Търново. Данните са предварителни и предстои отчитането на останалите протоколи. По информация на представителите на секционните комисии изборният ден във Великотърновско е преминал спокойно.

Пристигането на първите изборни книжа поставя началото на следващия етап от изборния процес - приемането и проверката на протоколите от секционните комисии.

След приключването на гласуването членовете на СИК установяват резултатите в съответната секция, попълват протоколите и предават необходимите документи на районната избирателна комисия. Там се извършва проверка за евентуални несъответствия и технически грешки, преди данните да бъдат включени в обобщените резултати.

При установени неточности може да се наложи допълнителна проверка, което забавя приемането на документите. Именно затова обработката на изборните книжа често продължава до късно през нощта и в ранните часове на следващия ден.

На първия тур на президентските избори на 25 октомври нито една кандидатпрезидентска двойка не успя да спечели необходимата подкрепа за победа още при първото гласуване. Това наложи провеждането на балотаж между двамата кандидати с най-много гласове - Илияна Йотова и Андрей Гюров.

След края на днешния изборен ден започва обобщаването на резултатите от втория тур, който ще определи следващия президент на България. Окончателните резултати ще бъдат обявени от Централната избирателна комисия след обработката на протоколите и приключването на предвидените в закона процедури.