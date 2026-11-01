Заместник-председателят на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев Александрина Пендачанска заяви, че остава позитивно настроена и че все още е рано да се правят окончателни изводи за резултата от балотажа.

„Важно е днес всички да си дадем сметка както за този, който ще спечели, така и за този, който ще загуби. Все още има хора, които гласуват, затова не можем да бъдем сигурни в резултата“, коментира тя.

Пендачанска посочи, че дори резултатът да не бъде обърнат, екипът очаква подкрепа от гласуващите в чужбина. По думите ѝ независимо от изхода на изборите, пред Гюров и Кандев предстои възможност да разширят политическата подкрепа за себе си.

Първи резултати от вота: Йотова и Вълчев водят в балотажа на президентските избори

Двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в балотажа на президентските избори. Опонентите им засега губят битката за "Дондуков" 2. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 20:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.