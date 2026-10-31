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Трима от пострадалите са в критично състояние, полицията издирва извършителя
Един човек е загинал, а шестима са ранени при стрелба в търговски център в американския щат Калифорния. Нападението е извършено в петък вечерта в магазин за хелоуински костюми и аксесоари в град Феърфийлд, на около 70 километра североизточно от Сан Франциско, съобщи CNN.
По информация на полицията стрелбата е станала около 20:30 часа местно време в магазин на веригата Spirit Halloween, разположен в търговския комплекс Solano Town Center.
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🚨 BREAKING: MASS SHOOTING AT CALIFORNIA MALL! A shooting erupted inside a Spirit Halloween store at Solano Town Center Mall in Fairfield, California -7 people shot. -1 person killed. -At least 3 victims critically injured. #California #Halloween2026 #Fairfield #bbtvi https://t.co/JBInv23mHb— GlobeUpdate (@Globupdate) October 31, 2026
Началникът на местната полиция Дан Маршал потвърди, че трима от шестимата ранени са в критично състояние. Самоличността на жертвите засега не се съобщава, а извършителят се издирва. „Местопрестъплението все още е обект на активно разследване. Детективите разговарят със свидетели и работят усилено за установяването на извършителя на тази ужасяваща стрелба“, посочиха от полицията във Феърфийлд.
Police responding to confirmed shooting incident at Solano Town Center Mall in Fairfield, California, the mayor says. https://t.co/gj8dgok2pw— Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 31, 2026
Очевидци разказват за паника сред посетителите. Свидетелят Дейвид Бернал споделя, че съпругата му се намирала в отдела за перуки, когато се чули изстрелите. Жената успяла да избяга през авариен изход. „Каза ми, че е чула пет силни гърмежа. Било е много шумно. Хората тичали, викали и плачели“, разказва мъжът. По думите му съпругата му вече е у дома, но все още е в шок.
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Инцидентът е станал в навечерието на Хелоуин, когато много американци пазаруват костюми и украса в последния момент.
One person was killed and at least six others were injured in a shooting at a Spirit Halloween store in Fairfield, California, on Friday evening, the eve of Halloween. The Fairfield Police Department said officers responded to reports of a shooting around 8:30 p.m. local time at the Spirit Halloween store inside the Solano Town Center shopping mall. Police confirmed that seven people suffered gunshot wounds, including one who later died from their injuries. The six surviving victims were taken to local hospitals, with at least three in critical condition, according to police. Authorities did not immediately release the identities of the victims. Police did not immediately provide information about a suspect or suspects, but said detectives were working with witnesses to identify those responsible. No arrests had been announced in connection with the shooting. The incident remains under investigation, police said. Police are asking anyone with information about the shooting to contact the Fairfield Police Department at 707-428-7600 or email 1030mall@fairfield.ca.gov.— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) October 31, 2026
В търговския център има над 130 магазина и ресторанта. За съботната вечер там е било планирано празнично събитие за деца, включващо традиционното обикаляне за лакомства по случай Хелоуин.Редактор: Цветина Петкова
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