Трима от пострадалите са в критично състояние, полицията издирва извършителя

Един човек е загинал, а шестима са ранени при стрелба в търговски център в американския щат Калифорния. Нападението е извършено в петък вечерта в магазин за хелоуински костюми и аксесоари в град Феърфийлд, на около 70 километра североизточно от Сан Франциско, съобщи CNN.

По информация на полицията стрелбата е станала около 20:30 часа местно време в магазин на веригата Spirit Halloween, разположен в търговския комплекс Solano Town Center.

Загинал и тежко ранен след стрелба във фен зона на Световното в Калифорния (ВИДЕО)

Началникът на местната полиция Дан Маршал потвърди, че трима от шестимата ранени са в критично състояние. Самоличността на жертвите засега не се съобщава, а извършителят се издирва. „Местопрестъплението все още е обект на активно разследване. Детективите разговарят със свидетели и работят усилено за установяването на извършителя на тази ужасяваща стрелба“, посочиха от полицията във Феърфийлд.

Очевидци разказват за паника сред посетителите. Свидетелят Дейвид Бернал споделя, че съпругата му се намирала в отдела за перуки, когато се чули изстрелите. Жената успяла да избяга през авариен изход. „Каза ми, че е чула пет силни гърмежа. Било е много шумно. Хората тичали, викали и плачели“, разказва мъжът. По думите му съпругата му вече е у дома, но все още е в шок.

Въоръжен откри стрелба в библиотека в Калифорния (ВИДЕО)

Инцидентът е станал в навечерието на Хелоуин, когато много американци пазаруват костюми и украса в последния момент.

В търговския център има над 130 магазина и ресторанта. За съботната вечер там е било планирано празнично събитие за деца, включващо традиционното обикаляне за лакомства по случай Хелоуин.

Редактор: Цветина Петкова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking