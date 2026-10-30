Криптогигантът Binance съобщи в четвъртък, че е станал жертва на най-голямата хакерска атака в историята на криптовалутите.

Рекордни мащаби: 6,3 млрд. долара загуби и обещание за пълна компенсация

Засегнати са дигитални активи на стойност 6,3 млрд. долара. Най-голямата криптоборса в света заяви, че около половината от тези активи са били замразени, но много от тях все още са в ръцете на хакерите. Компанията добави, че ще покрие всички загуби.

Анатомия на кибератаката: От лаптопа на инженер до милиарди загуби

От Binance посочиха, че първоначалните проверки показали, че лаптоп на инженер бил компрометиран, което позволило на нападател да извършва неоторизирани тегления. „Последващото ни разследване обаче установи допълнителни точки на пробив“, заявиха от компанията.

Снимка: Istock

Две аналитични компании свързват инцидента, който надхвърля рекордната хакерска атака за 1,5 млрд. долара срещу борсата Bybit през 2025 г., със севернокорейско хакерско звено, наречено TraderTraitor. Компанията за киберсигурност Check Point заяви, че в сектора звеното е известно и като Lazarus Group — група, обвинявана за атаката от 2025 г. Главният директор по информационна сигурност на Check Point Джаянт Дейв заяви, че оценените от Binance загуби превръщат инцидента в най-голямата кражба на криптовалута, регистрирана досега.

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Севернокорейска следа? Аналитични компании сочат към звеното TraderTraitor

Компанията TRM Labs, която използва изкуствен интелект за разследване на подобни случаи, посочи в свой доклад, че редица елементи от атаката срещу Binance наподобяват предишни инциденти, свързани със Северна Корея, включително атаката срещу Bybit. Глобалният ръководител на политиките в TRM Labs Ари Редборд заяви пред „Би Би Си”, че хакерската атака срещу Binance е повратен момент, който няма аналог в досегашната история на сектора. Нападателят все още притежава огромно количество от откраднатите активи, което означава, че усилията за проследяване и възстановяване на средствата далеч не са приключили, добави Редборд.

Снимка: Istock

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Binance е основана в Китай през 2017 г. Тя позволява на потребителите да търгуват с дигитални активи. По оценки компанията има над 300 милиона регистрирани потребители по света. През 2024 г. Binance съобщи, че съхранява активи на стойност над 160 млрд. долара.

Сянката на Пхенян: Финансират ли се ядрени програми с откраднатите средства?

Компанията за анализ на криптовалути Chainalysis също заяви, че има висока степен на увереност, че севернокорейската група е свързана с атаката. През последните няколко години хакери, свързвани с Пхенян, се съсредоточават върху атаки срещу криптокомпании с цел кражба на големи количества дигитални токени. Преди това западни служби за сигурност са заявявали, че откраднатите средства се използват за финансиране на севернокорейските програми за разработване на ядрени оръжия и ракети. В миналото севернокорейският режим е отричал участие в хакерски атаки.

Ръководителят на изследователския отдел в Chainalysis Ерик Жардин призова всички криптоборси да останат бдителни, тъй като платформите са привлекателни цели за хакерите заради огромната стойност на съхраняваните активи. Binance не отговори пряко на въпросите на „Би Би Си” за евентуалната връзка на инцидента със Северна Корея, но заяви: „Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори от правоохранителните органи, за да потвърдим самоличността на извършителите и да ги изправим пред правосъдието“.

Кой е засегнат? Binance.com под обсада, американското подразделение остава невредимо

Инцидентът засяга Binance.com. Значително по-малката криптоплатформа Binance.US, която предоставя услуги за търговия специално на американски граждани, заяви, че не е засегната. Съпредседателят на Binance Ричард Тенг заяви, че първоначалното разследване на компанията сочи, че атаката е започнала с компрометиран лаптоп на инженер. „Това дало на нападателя достъп до сервизен контейнер, откъдето той подал неоторизирани заявки за теглене“, посочи Тенг в изявление.

Снимка: Istock

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„Нападателят не е използвал просто правата за достъп на един инженер и това не е било единично действие с едно натискане на бутон. Става дума за по-сложен процес на атака. Разследването ни не е установило отговорност на конкретно лице. До момента не сме открили доказателства за изтичане на частен ключ на портфейл“, добави той. Тенг заяви, че след приключването на разследването ще бъде публикуван подробен анализ на случилото се. В последващо съобщение в социалната мрежа X компанията посочи, че друго разследване е установило и допълнителни точки на пробив. „Все още събираме фактите и ще споделим повече информация директно, когато разполагаме с нея“, се казва в публикацията.

Дейв от Check Point заяви, че атаката наподобява и хакерския пробив срещу криптоборсата Bitget през септември, при който бяха изгубени 388 млн. долара. „Това показва, че нападателите вече нямат нужда от ключовете към хранилищата. Те атакуват системите и хората, които имат правомощия да ги използват“, обясни той.

След случилото се цената на биткойна се понижи с над 4%. Стойността и на други водещи криптовалути, сред които Ethereum и Solana, също спадна рязко.

Редактор: Калина Петкова