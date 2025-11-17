Мъжът, осъден за хакерска атака в социалната мрежа X през 2020 г., която компрометира профили на високопоставени личности, включително на бившия президент на САЩ Барак Обама, е осъден да върне 4,1 милиона лири в биткойни.

Британските прокурори заявиха, че 26-годишният Джоузеф Джеймс О’Конър се е признал за виновен в САЩ по обвинения, включващи компютърно проникване, измама с електронни услуги и изнудване, и е осъден на пет години затвор през 2023 г.

Той беше арестуван в Испания през 2021 г. и екстрадиран в САЩ по-късно, тъй като доказателствата по делото и жертвите се намират там.

Британската Кралска прокуратура заяви, че е получила заповед за гражданско възстановяване на средства за конфискуване на 42 биткойна и други криптоактиви, свързани с измамата, която включва използване на отвлечени профили за събиране на цифрова валута и заплахи към известни личности.

„Успяхме да използваме всички възможности, за да се уверим, че дори и някой да не бъде съден във Великобритания, ние все пак можем да гарантираме, че няма да се възползва от престъпленията си“, отбеляза прокурор Ейдриън Фостър в изявление.

Заповедта, издадена миналата седмица, следва замразяването на активи, осигурени по време на процедурата по екстрадиция. Активите ще бъдат ликвидирани от назначен от съда синдик, съобщиха прокурорите.

Атаката от юли 2020 г. компрометира профилите на тогавашния кандидат за президент от Демократическата партия Джо Байдън, главния изпълнителен директор на „Тесла“ Илон Мъск, бившия президент Обама и други, включително Бил Гейтс, Уорън Бъфет и Ким Кардашиян, което накара X временно да ограничи т.нар. удостоверени акаунти.

Редактор: Мария Барабашка