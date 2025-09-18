САЩ са изправени пред преломен момент след убийството на консервативния активист Чарли Кърк и президентът Доналд Тръмп разединява още повече страната, вместо да работи за обединяването на нацията, заяви Барак Обама. Той беше президент на страната в периода 2009 г.–2017 г.

Няма съмнение, че "основната предпоставка на нашата демократична система е, че трябва да можем да не сме съгласни и понякога да водим наистина ожесточени дебати, без да прибягваме до насилие", заяви Обама по време на събитие в Ери, Пенсилвания.

"И когато това се случи на някого, дори и да мислите, че те са от другата страна на спора, това е заплаха за всички нас", каза той. "Всички трябва да бъдем ясни и категорични в осъждането му".

Обама не привлича особено общественото внимание след края на президентския си мандат. Коментарът му беше в отговор на зададен въпрос. Демократичният експрезидент подчерта, че според него ролята на президента на САЩ в криза е "да ни напомня постоянно за връзките, които ни сплотяват".

В същото време настроението след убийството на Кърк сред Тръмп и неговите сътрудници, които наричат политическите си опоненти "вредители, врагове... говори за по-широк проблем", подчерта Обама.

Кърк беше водеща фигура в консервативната политика. Той стана довереник на Тръмп след като основа базирана в Аризона политическа организация, една от най-големите в страната. След убийството му американският президент засили заплахите си да се справи с "радикалната левица", което предизвиква опасения, че неговата републиканска администрация се опитва да използва възмущението от убийството, за да потисне политическата опозиция.

