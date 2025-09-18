ABC свали вечерното предаване на водещия Джими Кимъл от ефир за неопределено време заради коментари за стрелбата по десния активист и привърженик на Тръмп Чарли Кърк.

„Предаването Jimmy Kimmel Live ще бъде спряно за неопределено време“, съобщи говорител на телевизионната мрежа, собственост на Disney, в изявление пред Би Би Си.

В монолога си в понеделник вечер Кимъл каза, че „бандата MAGA“ (движението на Тръмп Make America great again) се опитва да спечели политически дивиденти от убийството на Кърк. Представители на Кимъл не са отговорили на исканията за коментар.

Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)

Във вторник 22-годишен заподозрян се яви в съда, обвинен в умишлено убийство заради стрелбата по 31-годишния консервативен активист миналата сряда.

Кимъл каза в понеделник: „Бандата MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това“.

Водещият на вечерното предаване критикува и свалените знамена в чест на Кърк, а също и се подигра на реакцията на президента на стрелбата.

„Ето как един възрастен скърби за убийството на някого, когото нарича приятел. А ето и как четиригодишно дете скърби за златна рибка“, каза Кимел, който често се е подигравал на Тръмп в своите монолози.

Все още не е ясен мотивът за фаталната стрелба, довела до смъртта на Кърк на 10 септември. Според обвинителния акт майката на заподозрения е обяснила, че „през последната година той е станал по-политически настроен и е започнал да се насочва към левите – ориентиран към правата на ЛГБТ общността“.

Заподозреният Тайлър Робинсън, не е бил регистриран в никоя политическа партия и не е гласувал на изборите през 2022 или 2024 г.

Малко след като ABC обяви, че Кимъл е бил отстранен, Тръмп коментира, че това е „страхотна новина за Америка“.

„Спорното шоу на Джими Кимъл е свалено. Поздравления за ABC, че най-накрая имаха смелостта да направят това, което трябваше да се направи“, написа президентът в публикация в социалните медии.

След това Тръмп разкритикува двама други водещи на късни вечерни предавания - Джими Фалън и Сет Майърс, които определи като „двама загубеняци в предаването Fake News NBC“.

Уволнението на Кимъл предизвика вълна от подкрепа от демократите, начело с привържениците на Камала Харис, които призоваха за съпричастност с телевизионния водещ. Десетки се включиха и споделиха призива в профилите си в X.

Редактор: Цветина Петкова