Снимка: БГНЕС, Видео: Ройтерс
-
-
-
-
-
-
Властите са идентифицирали 22-годишния Тайлър Робинсън от Юта
Властите са идентифицирали 22-годишния Тайлър Робинсън от Юта като заподозрян в смъртоносната стрелба срещу консервативния активист Чарли Кърк, пише The Times като се позовава на петима служители на реда, запознати със случая. Кърк, видна фигура в движението „Тръмп“ и съосновател на Turning Point USA, беше убит в сряда по време на събитие в университета Юта Вали. Инцидентът предизвика национален траур и засилено разследване на политическото насилие в университетските кампуси.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по Fox News, че заподозреният за убийството на десния активист Чарли Кърк е бил задържан след мащабна операция по издирването му.
Тръмп каза, цитиран от Би Би Си: „Мисля, че с голяма степен на сигурност сме го арестували“, след което добавя „Някой, много близък до него, го предаде. Баща му... може и да греша, но казвам това, което съм чул“.
Помолен да поясни, Тръмп каза „ именно баща му“ се е намесил.
Видео: Ройтерс
BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI— Fox News (@FoxNews) September 12, 2025
Редактор: Емил Йорданов
