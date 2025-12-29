Изследване на европейската агенция по киберсигурност сочи, че зад повечето кибератаки през годината стои пробив, който се реализира през социален инженеринг. Най-големият удар е от февруари 2025 г. – кражба на криптоактиви от виртуално обменно бюро на стойност 1,5 млрд. долара . Трансферът на такива криптоактиви може да бъде проследен. Той обаче не може да бъде спрян, а активите трудно могат да бъдат върнати. В този случай те бяха откраднати от Северна Корея. Страната има своя киберармия, а един от нейните отдели сумарно е откраднал криптоактиви на стойност 6 млрд. долара през последните години. Това каза експертът по киберсигруност Христиан Даскалов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че друго, което правят от северокорейската армия в тази посока, е да внедряват псевдо IT експерти в големи компании, а след това крадат корпоративна информация.

Шефът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП: Вероятно AI помага на хакерите при измамата с профили в чат приложения

Даскалов каза, че едни от най-популярните кибератаки през тази година са пробивите през AI агенти. И даде пример - една от големите компании, занимаващи се с ИИ, е констатирала, че техен агент е използван в опит за пробив в близо 30 големи компании в света, включително и банки, като само на няколко места акцията е била успешна. „Това означава, че вече няма нужда престъпникът да пробие нечия система. Той задава това като команда на AI агент”, обясни още Даскалов.

Радомир Дуков: Изкуственият интелект прави финансовите измами все по-трудни за разпознаване

И допълни, че 2026 г. ще бъде годината на най-големите кибрепробиви през агенти, а не през хора. Експертът посочи, че ИИ се използва вече и за генериране на вируси, с които да бъде заразена нечия система с ransomware.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова