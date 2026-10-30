Шотландската полиция разследва сигнал за престой на американския сексуален престъпник Джефри Епстийн и осъдената за сексуален трафик на деца Гилейн Максуел в „Балморал” - имението на британското кралско семейство в Абърдийншър. Според проверяваната информация визитата се състояла през 1999 г. по покана на бившия принц и брат на крал Чарлз III - Андрю Маунтбатън-Уиндзор, съобщава Sky News.

„В момента се извършват активни проверки, но те са на съвсем ранен етап. Основават се на събрани доказателства. Неуместно е да коментираме в подробности текущи разследвания”, заяви говорител на шотландската полиция.

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Вестник „Дейли Експрес“ съобщава, че проверките са свързани с твърдения, че жени, жертви на трафик, са били водени в имението. На публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ снимки се виждат Андрю и Епстийн, като кадрите изглеждат заснети по време на лов в „Балморал”.

Снимка: gettyimages

Разположен в Шотландските планини, замъкът е собственост на британското кралско семейство от 1852 г., когато кралица Виктория и принц Алберт придобиват имението. То е описвано като „скъпоценно убежище за фамилията“. Именно там кралица Елизабет II умира през 2022 г. на 96-годишна възраст.

Разследват Андрю Маунтбатън по нови твърдения за сексуални престъпления, свързани с делото „Епстийн“

В края на миналата година крал Чарлз лиши брат си както от правото да носи титлата принц, така и от херцогската му титла заради връзките му с осъдения за сексуални престъпления Епстийн.

Редактор: Маргарита Стоянчева