Украинските въоръжени сили са преустановили ударите си срещу руски нефтопреработвателни заводи след натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, твърди „Уол Стрийт Джърнъл“.

На украинските подразделения, извършващи удари от голямо разстояние, е било съобщено в средата на октомври, че кампанията срещу рафинериите фактически се преустановява, след като вече започналите мисии бъдат завършени, съобщава изданието. И уточнява, че се очаква неофициалното преустановяване да продължи след междинните избори в САЩ и вероятно до по-късно през ноември.

Нова руска ракетна атака по Киев, ударени са жилищен блок и ТЕЦ

Междувременно обаче Русия засили атаките си срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура. Само вчера при руски удари в Украйна загинаха 19 цивилни.

Редактор: Ивета Костадинова