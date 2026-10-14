Снимка: Стопкадър, NOVA
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Най-малко двама души са загинали
Най-малко двама души са загинали при поредната руска атака с балистични ракети снощи по украинската столица. Ударен е жилищен блок и топлоелектрическа централа. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украйна не получи предупреждение от западните си съюзници.
Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че при удара по 9-етажната жилищна сграда са загинали двама души, а повече от 20 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп посочи междувременно, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украйна, въпреки че в същото време оказва натиск върху Киев да спре атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи.
Зеленски и Кличко влязоха в спор за подготовката на Киев за зиматаРедактор: Дарина Методиева
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