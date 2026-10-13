Най-малко трима души са загинали, след като руски дронове нанесоха удари на няколко вълни снощи по украинския град Харков. Атаката е предизвикала пожари, а екипите за спешна помощ са работили през цялата нощ, за да спасят заклещени хората.

Двама души загинаха, а най-малко седем са ранени при руски удар срещу многоетажна жилищна сграда в предградие на украинската столица Киев.

Русия е ударила шест енергийни обекта, обяви Зеленски

Руските власти пък съобщават за три жертви при украински атаки в руската Белгородска област, която граничи с Украйна.

Редактор: Цвета Лазаркова