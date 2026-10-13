Снимка: Стопкадър, NOVA
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Русия и Украйна си размениха удари, има цивилни жертви
Руските власти пък съобщават за три жертви при украински нападения в Белгородска област
Най-малко трима души са загинали, след като руски дронове нанесоха удари на няколко вълни снощи по украинския град Харков. Атаката е предизвикала пожари, а екипите за спешна помощ са работили през цялата нощ, за да спасят заклещени хората.
Двама души загинаха, а най-малко седем са ранени при руски удар срещу многоетажна жилищна сграда в предградие на украинската столица Киев.
Русия е ударила шест енергийни обекта, обяви Зеленски
Руските власти пък съобщават за три жертви при украински атаки в руската Белгородска област, която граничи с Украйна.Редактор: Цвета Лазаркова
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