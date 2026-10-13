Това се случва няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие

Русия е нанесла удари по най-малко шест украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в Съединените щати, Тръмп изненада Киев и европейските му съюзници, като обяви, че Украйна и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи.

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Междувременно "Ройтерс" обяви, като цитира американски официални източници, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. 

Редактор: Ивета Костадинова

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