Русия отхвърли идеята на украинския президент Зеленски за временно 60-дневно примирие. Говорителят на Кремъл обяви, че страната му иска дългосрочно мирно споразумение. Той не коментира обявеното от американския президент енергийното примирие.

Междувременно Русия е ударила украинска електроцентрала веднага след като Доналд Тръмп обяви нареченото от него „енергийно примирие“ и призова Украйна да спре ударите по руска петролна инфраструктура.

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„Готови сме за енергийно примирие, за всякакъв формат на взаимност – за всичко, което не е едностранно. Вчера имаше изявления, но само часове по-късно Русия атакува наши енергийни обекти. Никой не бива да вярва на думите на Путин. Вместо това гледайте действията му“, коментира украинският външен министър Андрий Сибиха.

Украинският президент Володимир Зеленски научил за енергийното примирие на Доналд Тръмп от медиите, но заяви, че е готов да се съобрази с него, ако Москва направи същото.

„Все по-очевидно е, че Русия не желае да приеме предложеното от Съединените щати енергийно примирие“, написа Зеленски в социалната мрежа Х. „Само днес руснаците атакуваха шест енергийни обекта в Украйна. В цялата страна бяха ранени 33 души“, добави той.

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Външният министър на Евросъюза Кая Калас коментира: „Разбира се, приветстваме енергийно примирие, ако то се спазва. Все още не сме видели дали и Русия ще се придържа към него.“

Руският външен министър Сергей Лавров отговори на думите на президента Зеленски, че 60-дневно примирие би позволило на страната му да проведе президентски избори.

„Престорената му изненада от изявлението на президента Тръмп разкрива само едно: той отчаяно се опитва да се възползва от думи, инициативи или идеи, появяващи се в публичното пространство, за да прокара с всички възможни средства собствения си интерес от осигуряване на глътка въздух. Не вярвам, че той е заслужил такава глътка въздух“, каза Лавров.

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Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, заяви, че не смята конфликта за „непосредствен или неизбежен“, но че възпирането му изисква „готовност за водене на бойни действия“.

„Ако някой е твърде глупав да ни атакува, ние ще се бием. Ще спрем атаката, ще отнемем възможността им да постигнат целите си, каквито и да са те. Ако атаката продължи, ще я прекършим и ще предотвратим настъплението на противника“. Заради саботажите в Европа, НАТО трябва да очертае своите „червени линии“ пред Русия, допълни Гринкевич.

Редактор: Цвета Лазаркова