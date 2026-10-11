Украинският президент определи сделката на Тръмп с Путин за дизела като „слабо решение“

Украйна би била готова да спре ударите по руски петролни рафинерии, ако Русия ограничи атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, заяви в неделя президентът Володимир Зеленски след критики от страна на американския си колега Доналд Тръмп. 

Напрежението между двамата лидери ескалира от петък насам, когато Тръмп обяви сделка, според която Русия ще пусне големи количества дизел на световните енергийни пазари в замяна на облекчаване на санкциите. Зеленски определи сделката като „слабо решение“, заявявайки, че тя ще насърчи Русия да продължи атаките срещу Украйна, докато Тръмп заяви в събота, че ударите на Украйна са причина за повишаването на цените на горивата. 

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„Украйна ще бъде готова да спре ударите по руски петролни рафинерии, ако Русия спре да нанася удари по нашата енергийна инфраструктура. Всякакви стъпки за деескалация трябва да бъдат реципрочни и подкрепени с реални гаранции“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Русия предприема вълни от атаки срещу украинската енергийна инфраструктура от началото на инвазията през февруари 2022 г., лишавайки милиони хора от електричество и отопление през зимните месеци.

Най-големият частен енергиен доставчик в Украйна – компанията ДТЕК, обяви нови прекъсвания на електрозахранването в столицата Киев в неделя. Спорът между Зеленски и Тръмп възниква броени седмици преди оспорваните избори в САЩ, в които основна тема е недоволството на избирателите от разходите за живот. | 

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: БГНЕС

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