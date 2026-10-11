Сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар може да бъде блокирана в Конгреса. Това коментира в предаването „Събуди се” бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев.

Тръмп обяви споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар

„Двама конгресмени – Дон Бейкън и Брайън Фицджералд, вече внесоха в Конгреса втори законопроект, който да потвърди закона, гласуван през 2022 година, забраняващ на САЩ да купуват каквито и да било петролни продукти от Русия. Така че е много вероятно това решение на президента Тръмп да бъде блокирано”, обясни Керемедчиев.

Освен това определи като „изпускане на нервите” коментарите на Тръмп, че Украйна трябва да си избере нов президент.

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Керемедчиев смята, че Тръмп е притеснен от възможността републиканците да загубят и Конгреса, и Сената. „Дори щат като Канзас, който от 87 години винаги е гласувал за републиканците, е много вероятно да избере сенатор демократ. Също така се говори и за започване на процедура по импичмент на Доналд Тръмп”, коментира Керемедчиев.

Според него всички стъпки, които предприема Тръмп, включително и договорката за внос на руски дизел, в крайна сметка няма да имат голям ефект.

„В САЩ няма недостиг на дизел, напротив дори са износител”, обясни Керемедчиев. Освен това договорените в сделката количества са крайно недостатъчни, за да променят цените не само в Съединените щати, но и в световен мащаб.

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Редактор: Ина Григорова