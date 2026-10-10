Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ново ръководство на Украйна и отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски. Републиканецът също така настоя Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии.

„По-добре наистина да спре“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки Зеленски и ударите по руски рафинерии. Според републиканеца украинските удари по руски рафинерии само влошават световния проблем с недостиг на дизел.

„Предлагам на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка“, каза Тръмп.

„Зеленски, ти загуби 30% от страната си, а над 2 милиона души загинаха. Това е война, която никога не трябваше да започва. И смятам, че е време Украйна да получи нов президент“, заяви Тръмп.

Той също така предположи, че ако през 2022 г. е бил президент на САЩ, войната нямала да започне. През 2022 г. президент на САЩ беше демократът Джо Байдън.

Припомняме, че в петък републиканецът заяви, че е постигнал споразумение с руския президент Владимир Путин , което позволява на Москва незабавно да пусне дизелово гориво на световния пазар. По думите му той се е договорил с президента на Руската федерация за освобождаването на 300 000 тона руски дизел за световния пазар, последвани от още 500 000 тона през ноември и допълнителен обем от 1 милион тона след това.

Редактор: Дарина Методиева