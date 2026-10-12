Руските въоръжени сили са нанесли нов удар с дронове по товарен кораб, превозващ товари с военно предназначение към украинското пристанище Одеса. Това съобщава Министерството на отбраната, цитирано от изданията „Комерсант“ и „Интерфакс“. Информацията идва на фона на поредица от атаки срещу плавателни съдове и пристанищна инфраструктура в Черно море през последните дни.

От сутринта на 12 октомври руските военни са продължили през нощта ударите с дронове срещу украински пристанищни съоръжения и кораби, които според Москва се използват за нуждите на украинските въоръжени сили.

Русия съобщи за удари по два товарни кораба в Черно море

Руското военно ведомство съобщава, че при придвижването си по море е бил поразен сухотоварен кораб, насочващ се към Одеса, а на борда му е имало товари с военно предназначение.

Министерството на отбраната на Русия е обявило, че през изминалата нощ са продължили ударите с безпилотни апарати по украинската пристанищна инфраструктура, като една от поразените цели е бил именно товарен кораб, доставящ военни товари към Одеса.

Руското военно ведомство съобщава и за удари с дронове тип „Геран“ по четири локомотива, за които твърди, че са били използвани за нуждите на украинската армия. Посочените райони са Одеса, Кривой рог и Пятихатки в Днепропетровска област.

Новината идва след няколко последователни съобщения на Москва за поразени плавателни съдове в Черно море. На 10 октомври „Интерфакс“ цитира руското Министерство на отбраната, според което безпилотни летателни апарати са атакували сухотоварен кораб, превозващ товари с военно предназначение към Одеса. Руските власти твърдят, че плавателният съд е бил поразен по време на придвижването си по море.

Ден по-рано руското военно ведомство съобщи и за удари срещу два товарни кораба – единият в пристанището Черноморск, а другият по пътя към Одеса. Според Москва първият е превозвал товари с двойно предназначение, а вторият - военно имущество.

Русия обяви, че е поразила два украински кораба в Черно море

В публикациите си „Комерсант“ и „Интерфакс“ се позовават на официалните съобщения на руското Министерство на отбраната. Няма независимо потвърждение за характера на превозваните товари, нито подробности за самоличността, флага и състоянието на кораба, за който е съобщено на 12 октомври. Не се уточнява и дали при последната атака има пострадали членове на екипажа. Поредицата от съобщения за удари срещу плавателни съдове засилва въпросите около безопасността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море.

Редактор: Цветина Петкова