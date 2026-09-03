Руските сили са нанесли удар по два товарни кораба в Черно море, които според Москва са превозвали оръжие, боеприпаси и военно оборудване за Украйна. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от БТА.

По данни на ведомството атаката е извършена с ударни безпилотни летателни апарати. Единият от корабите е превозвал оръжие и боеприпаси, а другият е бил контейнеровоз с военнотехническо оборудване.

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„Въоръжените сили на Руската федерация продължават да нанасят групови удари по морски плавателни съдове и инфраструктурни обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна“, се казва в изявлението на руското министерство на отбраната.

Редактор: Ралица Атанасова