Снимка: БТА
Москва твърди, че плавателните съдове са превозвали оръжие, боеприпаси и военно оборудване за Украйна
Руските сили са нанесли удар по два товарни кораба в Черно море, които според Москва са превозвали оръжие, боеприпаси и военно оборудване за Украйна. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от БТА.
По данни на ведомството атаката е извършена с ударни безпилотни летателни апарати. Единият от корабите е превозвал оръжие и боеприпаси, а другият е бил контейнеровоз с военнотехническо оборудване.
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„Въоръжените сили на Руската федерация продължават да нанасят групови удари по морски плавателни съдове и инфраструктурни обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна“, се казва в изявлението на руското министерство на отбраната.Редактор: Ралица Атанасова
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