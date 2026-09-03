Подозрителни предмети, засечени в различни райони на Черно море, за които се предполага, че са дронове или безпилотни морски апарати камикадзе, са били унищожени от турски екипи за подводна отбрана.

Министерството на отбраната е заявило, че разузнавателните и наблюдателните дейности срещу заплахата от дрейфуващи мини в Черно море продължават в режим 24/7, а съмнителните предмети, установени в различни райони и оценени като възможни дронове или безпилотни морски съдове, са били обезвредени успешно.

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В изявлението на министерството се посочва, че разузнавателните и наблюдателните операции в Черно море се извършват без прекъсване от кораби и средства на морската авиация към командването на ВМС.

В съобщението се отбелязва още, че на намерените в морето съмнителни предмети в районите на Карадениз Ерегли, Сакария Карасу, Истанбул Карабурун, пристана до Тюркели Демир и Чаталджа е извършен компетентен анализ е било преценено, че може те да са дронове или безпилотни морски съдове камикадзе, затова е предприето тяхното унищожаване

Редактор: Никола Тунев