Танкери и товарни кораби преминават през Босфора, оборудвани с мрежи, резервоари за вода и автомобилни гуми. Тези импровизирани защитни съоръжения са опит за справяне със зачестилите руски и украински удари с дронове в Черно море, предава „Ройтерс”.

През последните месеци Украйна засили ударите срещу кораби и инфраструктура, свързани с износа на руски петрол и зърно. Русия, от своя страна, увеличи атаките с ракети и дронове срещу основните украински центрове за износ на зърно.

Украйна удари два руски танкера в Черно море

Примери за новата практика бяха забелязани при петролния танкер „Карузо”, който премина през Босфора с резервоари за вода около кърмата си, за да предпази машинното отделение. Руският танкер „Хризопраз” пък беше заснет с висящи по корпуса гуми.

Кори Ранслем, главен изпълнителен директор на групата за морска сигурност „Дрияд Глоубъл”, коментира, че мащабът на атаките срещу търговски кораби и пристанищна инфраструктура е нараснал рязко. Според него тези импровизирани инструменти могат да бъдат ефективни срещу малки дронове, но не и срещу големи военни апарати или военноморски дронове с голямо количество експлозив. През последните седмици няколко кораба, включително „Грейт Оушън”, пристигнаха в Босфора с тежки повреди, ескортирани от бреговата охрана.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че атаките в Черно море са подновили глобалния недостиг на зърно, особено в Африка, и призова за спешно решение. Външният министър Хакан Фидан обяви, че Анкара е подготвила план за възстановяване на безопасното преминаване на зърно през Черно море и го обсъжда с Москва и Киев.

Русия обаче обяви, че към момента не вижда основания за възобновяване на зърнената сделка. Предишното споразумение, сключено през 2022 г. с посредничеството на Турция, позволи износа на близо 33 милиона тона украинско зърно, но Москва се оттегли от него през 2023 г. с аргумента, че има пречки пред нейния износ на храни и торове.

Редактор: Мария Барабашка