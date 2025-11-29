-
Гонка с полицията завърши с катастрофа
-
Взрив на танкер в Черно море, има подозрения за удар в мина
-
Оставиха за постоянно в ареста задържания за катастрофата с три жертви край Пловдив
-
След стрелбата във Вашингтон: Почина единият от ранените членове на Националната гвардия
-
Расте броят на жертвите на мощния пожар в жилищни блокове в Хонконг
-
Полски самолет излезе от писта за рулиране на летището във Вилнюс
Дронове са поразили корабите „Кайрос“ и „Вират“, част от „сенчестия флот“ на Русия
Украйна е ударила двата танкера, които се запалиха в Черно море. Специалните служби на страната разпространиха видео как морски дронове удрят корабите „Кайрос“ и „Вират“. Единият от тях е бил близо до Босфора, другият - недалеч от него в източна посока. И двата танкера са част от т. нар. „сенчест флот“ на Русия. Според украинското разузнаване те плавали към руското пристанище Новоросийск, за да натоварят суров петрол.
Турция изпрати екипи да гасят пожарите на танкерите. И двата кораба са се подпалили и екипажите им са евакуирани, съобщава турската морска администрация. Досега удари срещу „сенчестия флот“ на Русия не е имало. Кремъл разчита на тези кораби с неясна собственост, за да изнася голяма част от суровия петрол.
Взрив на танкер в Черно море, има подозрения за удар в минаРедактор: Мария Барабашка
Последвайте ни