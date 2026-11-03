Нов скандал между управляващи и опозиция за прикриване на разходи и манипулация на данни. Причината - докладите от одита на Сметната палата за управлението на бюджета за последните 7 години. Те бяха направени по предложение на парламента, след като „Прогресивна България” дойде на власт.

„Опозицията или бърка два коренно различни типа контрол и одит, или съзнателно се е опитала да скрие фискалните бомби, които са заложени в миналото. Министрите са правели счетоводни фокуси, за да се нагласят отчетите”, заяви Стефан Белчев от „Прогресивна България”.

„Няма как да кажеш, че има фокуси от министрите и да не назовеш кои са фокусниците. При положение, че целият професионален път на колегите от „Прогресивна България” е преминал в Министерството на финансите, в различни контролни институции”, каза Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Последва директно обвинение за изкривяване на данни с цел влизане на България в еврозоната.

„В резултат, от което, решения, включително влизане на България в еврозоната, са направени на база неадекватна информация за готовността на страната”, заяви Константин Проданов.

„Проблемът тръгва от тяхното некомпетенто управление и от стремежа им да дискредитират предишното управление на България”, твърди Петкова.

Обвинения и контраобвинения и за одита на договорите в АПИ. „Констатираме драстично и системно надвишаване на първоначалните прогнозни стойности на проектите. От 213 договора за поддръжка при 139 има сключени анекси, които надвишават първоначалната стойност със 78 процента”, добави Проданов.

„Правим извода, че те явно искат оставката на министър Иван Шишков. Това е червен картон към него. В неговата битност като служебен министър на регионалното развитие са поемани минимум половината от тези разходи”, твърди Николай Нанков от ГЕРБ.

Шишков обясни, че по време на служебните правителства единствено са разплащали вече сключени договори. „Одитът представлява анатомията на управлението на ГЕРБ - от 2009 до 2025 година заедно с всички сглобки в период от пет години”, каза той.