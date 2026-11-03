Поскъпването се ускорява и през октомври, като инфлацията вече надхвърли 6%. Това показват предварителните данни на НСИ. Сериозното увеличаване на цената на природния газ, което обяви енергийния регулатор, предизвика критики към управляващите от страна на опозицията. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” журналистите Виктория Пенкова, Винсент Тановски и Людмил Илиев.

Втората тема в предаването беше за хакерската атака срещу магазини в Европа. За минути стока за десетки милиони беше унищожена , след като хакери размразиха хладилниците в поне 7 държави.

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